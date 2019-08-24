SİİRT'TE 2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
İçişleri Bakanlığından, Siirt'in Baykan ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince düzenlenen operasyonda 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Siirt'in Baykan ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince düzenlenen operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
HAKKARİ ŞEMDİNLİ'DE 3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Bakanlık, İç Güvenlik Operasyonları kapsamında; Hakkari Şemdinli kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.
ulusal.com.tr
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