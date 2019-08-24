5 terörist etkisiz hale getirildi
5 terörist etkisiz hale getirildi
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Siirt'te 2, Hakkari Şemdinli'de 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari Şemdinli kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi. Siirt'in Baykan ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi

Siirt'te 2, Hakkari Şemdinli'de 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
SİİRT'TE 2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

İçişleri Bakanlığından, Siirt'in Baykan ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince düzenlenen operasyonda 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Siirt'in Baykan ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince düzenlenen operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

HAKKARİ ŞEMDİNLİ'DE 3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bakanlık, İç Güvenlik Operasyonları kapsamında; Hakkari Şemdinli kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.

ulusal.com.tr
Etiketler; #siirt #Hakkari #şemdinli #son dakika #son dakika haberleri #pkk
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