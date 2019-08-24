Hakkari Şemdinli kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi. Siirt'in Baykan ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından, Siirt'in Baykan ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince düzenlenen operasyonda 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Siirt'in Baykan ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince düzenlenen operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Hakkari-Şemdinli kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 5 teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi.Açıklamada, şöyle denildi:"Kıran Operasyonu kapsamında Hakkari-Şemdinli ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 5 terörist daha silahlarıyla etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle Kıran Operasyonu kapsamında Hakkari Şemdinli kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e yükselmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."