MHP İl Teşkilatı ile Ülkü Ocakları Başkanlığı üyeleri, Türk bayrakları ile TSK'nin Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek için yaptıkları yürüyüşün ardından gönüllü askerlik başvurusunda bulundu

Siirt'te MHP İl Teşkilatı ile Ülkü Ocakları Başkanlığı üyeleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek amacıyla gönüllü askerlik başvurusu yaptı.



MHP İl Başkanlığı önünde bir araya gelen grup, ellerindeki Türk bayraklarıyla Siirt Askerlik Şubesine kadar yürüdü.



Yürüyüşe katılanlar sık sık tekbir getirerek, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" ve "Kahrolsun PKK" sloganları attı.



Grup adına konuşan MHP İl Başkanı Fatih Cantürk, Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdiklerini söyledi.



"MHP olarak her zaman vatanımızın, devletimizin ve milletimizin emrindeyiz." diyen Cantürk, vatanın ve devletin birliği, milletin selameti için Türk ordusunun yanında olduklarını belirtti.



Cantürk, "Rabbim ordumuzun yar ve yardımcısı olsun. Afrin'deki ordumuzun yanındayız, dualarımız onlarla. Biz de onların mücadelesine iştirak etmek için gönüllü askerlik başvurusu yapmak adına buradayız." diye konuştu.



Grup, daha sonra askerlik şubesine gönüllü askerlik için dilekçe verdi.