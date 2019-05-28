İçişleri Bakanlığı, Terörden Arananlar Listesi’nde 600 bin TL ödülle Turuncu Kategoride yer alan sözde Şeyhömer dağı grubu alan sorumlusu Ferman Gabar kod adlı Naif Meral isimli teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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