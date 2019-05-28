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Siirt Tillo'da turuncu listede aranan terörist Ferman Gabar kod adlı Naif Meral etkisiz hale getirildi

Siirt'in Tillo ilçesi kırsalındaki operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, turuncu kategoride aranan Naif Maral olduğu belirlendi

Siirt Tillo'da turuncu listede aranan terörist Ferman Gabar kod adlı Naif Meral etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Terörden Arananlar Listesi’nde 600 bin TL ödülle Turuncu Kategoride yer alan sözde Şeyhömer dağı grubu alan sorumlusu Ferman Gabar kod adlı Naif Meral isimli teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Etiketler; #siirt #tillo #terörist
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