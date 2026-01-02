Siirt’te DEAŞ’ı öven paylaşımlar yapmıştı: Şehitlere hakaret eden şüpheli tutuklandı

Siirt’te sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü DEAŞ’ı övücü paylaşımlar yaptığı ve şehit olan polisleri aşağılayıcı ifadeler kullandığı belirlenen şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, 29 Aralık 2025 tarihinde Yalova’da DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonla bağlantılı olduğu tespit edilen S.İ. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin, sosyal medya üzerinden terör örgütünü destekleyici içerikler paylaştığı ve şehitlere yönelik aşağılayıcı metinler yazdığı belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.İ., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.