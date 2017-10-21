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Şike ve Ergenekon davası hakimleri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

FETÖ'cü Şike kumpasının hakimi Bülent Kınay ile Ergenekon kumpası hakimlerinden Fatih Mehmet Uslu, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken Edirne'de yakalandı. Kınay ve Uslu emniyetteki ilk sorgulamalarında Edirne'ye ciğer yemeye gittiklerini öne sürdüler.

Şike ve Ergenekon davası hakimleri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Yunanistan'a kaçmak için göçmen bir grupla yola çıktılar. Edirne'de yakayı ele verdiler. 

FETÖ kumpasların firari iki hakimi Yunanistan'a kaçmak isterken Edirne'de yakalandı. 

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ firarisi bazı isimlerin Yunanistan’a kaçacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Yunanistan sınırında, 2 Pakistan uyruklu insan kaçakçısı ile bir grup kaçak göçmen yakalandı.

Yapılan incelemede kaçak göçmenlerin arasında, FETÖ'cü  şike kumpası hakimi Bülent Kınay ile Ergenekon kumpası hakimlerinden Fatih Mehmet Uslu'nun da  olduğu belirlendi.

Uslu ve Kınay'ın Yunanistan'a kaçmak için insan kaçakçılarına 3 bin Avro verdikleri iddia edildi. Savcılıktaki sorguları sonrası FETÖ şüphelisi iki hakim gözaltı süreleri uzatılarak emniyete götürüldü. 

Emniyete götürüldüğü sırada gazetecilerin "Yunanistan'a mı kaçacaksınız?" sorusuna Kınay "Ciğer yemeye geldik" yanıtını verdi.


ulusal.com.tr

Etiketler; #ergenekon #Şike
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