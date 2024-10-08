Sıla bebeğin cenazesi yakınlarına teslim edildi

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yaşayan anne B.Y, 8 Eylül'de 2 yaşındaki kızı Sıla Y'nin uyanmadığını" belirterek, Malkara Devlet Hastanesi'ne götürmüştü. Burada yapılan muayene sonrası bebek beyin kanaması teşhisi ve cinsel istismar şüphesiyle Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edilmiş, durum polise bildirilmişti.

Soruşturma kapsamında anne B.Y. (25), birlikte yaşadığı S.Ö. (57), komşuları K.A. (32) ile 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. gözaltına alınmış, şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

2 yaşındaki Sıla Y'nin 5 yaşındaki kardeşi A.Y. ise devlet korumasına alınmıştı.

Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, darp nedeniyle hastaneye getirilen ve yoğun bakımda tedavisi süren 2 yaşındaki kız bebeğe cinsel istismarda bulunulduğunun adli tıp raporuyla belirlendiğini ifade etmişti

2 yaşındaki Sıla bebek, beyninden ameliyat edilerek entübe halde yoğun bakıma alınmıştı. Sıla bebek dün Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde bir aydır tedavide tutulduğu yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetmişti.

SILA BEBEĞİN CENAZESİ YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ

Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Sıla bebeğin cenazesi, adli tıp incelemesinin ardından aile yakınlarına teslim edildi.

Sıla bebeğin gözyaşı döken yakınlarına Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri destek oldu.

Bebeğin cenazesinin öğle vakti kılınan namazın ardından toprağa verileceği öğrenildi.