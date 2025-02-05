Sıla bebeğin ölümüne ilişkin davada yeni gelişme: İkinci duruşma gerçekleşti

Tekirdağ’da, 2 yaşındaki Sıla bebeğin ölümüne ilişkin davanın ikinci duruşması Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Sıla bebek, cinsel istismara uğraması ve darbedilmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Ailenin büyük üzüntüyle takip ettiği davada, anne B.Y. ve suçlanan diğer sanıklar, cezaevlerinden duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katıldı. Mahkeme salonunda ise anne B.Y.’nin yanı sıra, 13 yaşındaki K.A, 14 yaşındaki G.K. ve K.A.'nın babası K.A. yer aldı.

SANIKLAR İÇİN HANGİ CEZALAR İSTENDİ?

Sıla bebeğin ölümüne sebep olan olayla ilgili olarak sanıklar için ağır cezalar talep ediliyor. Anne B.Y. için "ihmali davranışla kasten insan öldürme", "suç delillerini yok etme", "aile hukukundan doğan yükümlülüğün ihlali" suçlarından toplam 67 yıl hapis cezası isteniyor. Diğer sanıklardan K.A.'nın babası K.A., "çocuğun cinsel istismarı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından toplam 28 yıl 6 ay hapis cezası alması talep ediliyor. Anne B.Y.'nin birlikte yaşadığı S.Ö. hakkında ise "suçu bildirmeme" suçundan 1 yıl 6 ay hapis isteniyor.

Çocuk sanıklar G.K. ve K.A. için ise ağır cezalar talep ediliyor. G.K.'nin "nitelikli cinsel istismar" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 66 yıl hapis cezası alması istenirken, K.A.'nın ise "nitelikli cinsel istismar", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "kasten öldürme" suçlarından 48 yıl ile ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Sıla bebeğin teyzesi Aslı Güler, duruşma öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak, sanıkların en ağır cezayı almasını istediklerini belirtti. "Kelimelerin bittiği yerdeyiz," diyen Güler, "Türk adaletine güveniyorum. Sıla rahat uyuyacak, içeridekiler en ağır cezaları alacak," ifadelerini kullandı. Acılarının hala ilk günkü gibi taze olduğunu belirten Güler, kız kardeşinin de geçtiğimiz günlerde kaybolduğunu hatırlatarak, "Bizi bu hale getirenler en ağır cezayı alsınlar," dedi.

NE OLMUŞTU?

Olay, Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde 8 Eylül 2023 tarihinde meydana geldi. Anne B.Y., sabah uyanan kızı Sıla'nın tepki vermemesi üzerine hastaneye başvurmuş ve burada yapılan muayenede Sıla'nın beyin kanaması geçirdiği ve cinsel istismar şüphesi olduğu tespit edilmişti. Bebeğin hastaneye sevk edilmesiyle birlikte polise bilgi verilmiş ve soruşturma başlatılmıştı. Olay sonrası, anne B.Y., birlikte yaşadığı S.Ö., komşuları K.A., ve çocukları K.A. ile G.K. tutuklanmış, S.Ö. daha sonra tahliye edilmişti.

Sıla bebek, tedavi gördüğü hastanede 7 Ekim 2023 tarihinde hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, 5 yaşındaki Sıla’nın kardeşi A.Y. de devlet korumasına alındı.