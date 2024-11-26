Sıla Bebek Davasında iddianame tamamlandı: Ağırlaştırılmış cezalar talep ediliyor

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, anne B.Y. (29), çocuklardan birinin babası olan komşu K.A. (32) ve annenin birlikte yaşadığı S.Ö. (57) hakkında iddianame hazırlayarak Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne; suça sürüklenen çocuklar G.K. (14) ve K.A. (13) hakkında ise ayrı bir iddianame düzenleyerek Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

İddianamede anne B.Y. için “ihmali davranışla kasten insan öldürme”, “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” ve “aile hukukundan doğan yükümlülüğün ihlali” suçlarından toplam 67 yıl hapis cezası talep edildi.

Komşu K.A. hakkında “çocuğun cinsel istismarı” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından toplam 28 yıl 6 ay hapis, annenin birlikte yaşadığı S.Ö. için ise “suçu bildirmeme ve gizleme” suçlarından 1 yıl 6 ay hapis cezası istendi.

14 yaşındaki G.K., “çocuğun nitelikli cinsel istismarı” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından toplam 66 yıl hapisle yargılanacak. 13 yaşındaki K.A. için ise “nitelikli cinsel istismar”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “kasten öldürme” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edildi.

Olayın Geçmişi:

8 Eylül'de, anne B.Y., kızı Sıla'nın uyanmadığını belirterek Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü. Bebekte beyin kanaması teşhisi ve cinsel istismar bulgularına rastlanınca, durum polise bildirildi. Ağır yaralı bebek, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakıma alındı.

Soruşturma kapsamında anne B.Y., birlikte yaşadığı S.Ö., komşuları K.A., 13 yaşındaki K.A. ve 14 yaşındaki G.K. gözaltına alınarak tutuklandı. 5 yaşındaki A.Y. ise devlet korumasına alındı.

Bir ay süren yoğun bakım tedavisinin ardından Sıla bebek, 7 Ekim'de hayatını kaybetti. Tekirdağ Baro Başkanı’nın açıklamasına göre, adli tıp raporu cinsel istismarı doğruladı.