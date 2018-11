Ahmet Kural'ın avukatı Sibel Aydın bugün yaptığı açıklamada, "Sıla hanımın avukatıyla ilgili meslektaşımı İstanbul Barosu'na şikayette bulunacağız" demişti. Sıla'nın avukatı Rezan Epözdemir'den bu açıklamaya yanıt geldi.

CNNTürk'ün haberine göre, Ahmet Kural'ın avukatı Sibel Aydın'ın açıklamalarına Sıla'nın avukatı Rezan Epözdemir'den yanıt geldi.



Epözdemir'in açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

Ahmet Kural vekili meslektaşımızın bugün adliye çıkışında yapmış olduğu açıklamaya cevap verme zarureti hasıl olmuştur.



Öncelikle müvekkil Sıla Gençoğlu’nun kendisinin ve ailesinin yaklaşık 6 yılı aşkın süredir vekilliğini yapmaktayız. Kendisinin taraf olduğu önceki hukuki süreçlerde olduğu gibi maruz kaldığı şiddete ilişkin derdest olan soruşturma dosyasında da tam ve gereği gibi kanundan kaynaklı avukatlık görevimizi özenle ifa etmeye çalışıyoruz.



Ahmet Kural vekilinin şahsıma karşı baro nezdinde şikayet hakkını kullanacağına ilişkin ifadesi başta basın mensupları olmak üzere kadına karşı şiddete toplumsal duyarlılık gösteren bütün kesimlere verilmek istenen bir mesajdır. Şüphesiz ki şikayet hakkı Anayasa ile güvence altına alınmış bir haktır. Ahmet Kural vekili hak arama özgürlüğü kapsamında her türlü hukuki başvuruda bulunabilir. Bu kapsamda Ahmet Kural vekilinin adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs, soruşturmanın gizliliğini ihlal ile iftira mahiyetindeki davranış ve söylemleriyle ilgili biz de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Baro nezdinde gerekli hukuki başvuruları yapacağız.



Son tahlilde şiddeti meşrulaştırmak ve meseleyi özünden ayırmak suretiyle kişiselleştirmek yerine, hukuki sürecinin bir an önce tamamlanarak, adaletin tecelli edeceğine ve maddi gerçeğin ortaya çıkacağına olan inancımız tamdır. Yargılama makamlarının vereceği her türlü karar tarafımızca saygıyla karşılanacaktır. Gereği kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunulur.