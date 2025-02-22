Silah kaçakçılarına şafak operasyonu! 8 gözaltı, 3 tutuklama

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı silah ticaretine yönelik yürüttüğü istihbarat çalışmaları sonucunda şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini belirledi. Silah kaçakçılarının yakalanması için operasyon düğmesine basıldı.

Şafak vakti eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyona özel harekat polisleri de destek verdi. Operasyon kapsamında ekipler, tespit edilen adreslere baskın düzenledi. Özel harekat polisleri, şüphelilerin evlerinin kapılarını koçbaşıyla kırarak içeri girerken, şüpheliler ters kelepçe takılarak etkisiz hale getirildi.

Evlerde yapılan detaylı aramalarda 15 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI, 3’Ü TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında yakalanan 8 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Burada yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi, 1’i adli kontrol şartıyla, 4’ü ise savcılıktan serbest bırakıldı.