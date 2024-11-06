Silah ticareti ve dolandırıcılığa yönelik operasyon: 15 gözaltı

Erzincan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "silah ticareti" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik düzenlediği operasyonda 15 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Silah ticareti ve dolandırıcılığa yönelik operasyon: 15 gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü tarafından 200 personel ve 22 adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, 1 adet AK-47 uzun namlulu silah, 146 adet uzun namlulu fişek, 4 adet AK-47 şarjörü, 7 adet ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait 287 farklı dağıtım fişeği, 11 adet tabanca şarjörü, 1 adet yivsiz av takımı, 14 adet av bölmesi kartuşu, 1 adet pompalı tüfek şarjörü, 4 musta, 7 bıçak, 2 kelepçe ve Roma kalesine ait 3 altın sikke ele geçirildi.

Operasyonun ardından 15 şüpheli ele alınırken, haklarında adli tahkikat başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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