Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin’de PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütüne ait silah ve mühimmat deposunun tam isabetle vurulduğunu açıklandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin’de PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütüne ait silah ve mühimmat deposunun tam isabetle vurulduğunu açıklandı.Genelkurmay Başkanlığınca, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütüne ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzisinden oluşan 45 hedefin daha Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklar tarafından imha edildiği bildirildi.