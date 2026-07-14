Silahlı tehditle tapulara çöküyorlardı! Ankara Emniyeti "Reşo Ağa" kod adlı çeteyi çökertti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yürütülen büyük bir operasyonla, kendisini kamuoyunda "Reşo Ağa" olarak tanıtan suç örgütü lideri Özkan Aydemir ve onunla birlikte hareket eden çete üyeleri kıskıvrak yakalandı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Silahlı tehditle tapulara çöküyorlardı! Ankara Emniyeti "Reşo Ağa" kod adlı çeteyi çökertti
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden, organize bir şekilde hareket ederek baskı kuran bir şebekeyi takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takip çalışmaları neticesinde; kendisini "Reşo Ağa" olarak tanıtan Özkan Aydemir liderliğindeki suç örgütünün, hedef seçtikleri kişileri silahla tehdit ederek zorla paralarını aldığı ya da üzerlerine kayıtlı gayrimenkulleri hileli ve baskıcı yöntemlerle gasp ettiği belirlendi.

ŞAFAK OPERASYONUYLA ÖRGÜT LİDERİ DAHİL 15 GÖZALTI

Emniyet güçlerinin titizlikle yürüttüğü istihbarat ve saha çalışmaları sonucunda, örgüt lideri Özkan Aydemir ile birlikte hareket ettiği kesinleşen 14 şüpheli daha tek tek tespit edildi. Savcılık talimatıyla harekete geçen ekipler belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyon kapsamında, aralarında örgüt liderinin de bulunduğu toplam 15 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ OLARAK DERİNLEŞTİRİLİYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltına alınan şüphelilerin sorgulama işlemlerinin sürdüğünü ve mağdurların ifadeleri doğrultusunda soruşturmanın çok yönlü ve büyük bir titizlikle devam ettiğini bildirdi. Suç örgütünün başka hangi olaylara karıştığı ve arkasındaki diğer bağlantılar asayiş ekiplerince detaylıca araştırılıyor.

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