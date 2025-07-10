Şile Belediye Başkanı gözaltında! Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında 6 kişi yakalandı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Şile Belediyesi’ne yönelik ciddi suçlamaları içeren bir yolsuzluk ve rüşvet soruşturması başlattı. “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “irtikap”, “rüşvet” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlamaları kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde, Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı’nın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen operasyon kapsamında, polis ekipleri Şile Belediyesi’ne baskın düzenledi.

Operasyon neticesinde Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ile birlikte beş kişi daha gözaltına alındı.