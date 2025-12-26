Şile Belediyesi soruşturmasında ikinci dalga: 15 kişi tutuklandı

Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın ardından Şile Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması derinleşti. "Örgüt kurma" ve "rüşvet" suçlamalarıyla düzenlenen ikinci dalga operasyonda hakim karşısına çıkan şüpheliler hakkında karar verildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Şile Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturmada mahkeme kararını açıkladı.

Emniyetteki sorgu işlemleri tamamlanan 22 zanlı, işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesine sevk edildi. Savcılık sorguları sonrası Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 15'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkeme, geriye kalan 7 şüpheliyi ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Soruşturmanın ikinci dalgası, dosyaya giren yeni deliller ve belgeler ışığında 23 Aralık tarihinde gerçekleştirilen operasyonla başlamıştı. Savcılık, şüphelilere yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından işlem yaptı.

BELEDİYE BAŞKANI TEMMUZ AYINDA TUTUKLANMIŞTI

Soruşturmanın geçmişi geçtiğimiz yaza dayanıyor. Temmuz ayında gerçekleştirilen ilk operasyonda, aralarında Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı’nın da bulunduğu 5 şüpheli tutuklanmıştı. Son tutuklamalarla birlikte soruşturma kapsamındaki tutuklu sayısı arttı.

