Şile Belediyesi soruşturmasında ikinci dalga: 22 kişi gözaltına alındı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturma tüm hızıyla devam ediyor. "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarını kapsayan dosyada ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi.

MASAK RAPORU VE HTS KAYITLARI İNCELENDİ

Suç örgütünün faaliyetlerinin tamamen deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında teknik ve mali veriler mercek altına alındı. Dosyadaki HTS kayıtları ve MASAK raporundaki hesap hareketlerini inceleyen ekipler, soruşturmaya konu suçlara karıştığı belirlenen 22 şüpheliyi daha tespit etti. Başsavcılığın talimatı üzerine harekete geçen emniyet güçleri, haklarında gözaltı kararı verilen 22 şüpheliyi düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakaladı.

BELEDİYE BAŞKANI TEMMUZ AYINDA TUTUKLANMIŞTI

Soruşturmanın ilk ayağı 10 Temmuz tarihinde gerçekleştirilmişti. Aralarında Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da bulunduğu 6 şüpheli; "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılıkça tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Belediye Başkanı Kabadayı ile Oğuz Kaçmaz, Tuncay Tolga Özçakmak, Ali Şafak ve Evren Buçhan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Hakimlik, şüphelilerden Aslı Kotan'ın ise imza şeklinde adli kontrol uygulanarak serbest bırakılmasına karar vermişti.