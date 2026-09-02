Silivri açıklarında batan geminin kayıp mürettebatının isimleri açıklandı

Marmara Denizi Silivri açıklarında iki geminin çarpışması sonucu batan "Tuğberk İmamoğlu" isimli kuru yük gemisindeki kayıp 10 kişilik mürettebatın kimlik bilgileri ve görevleri açıklandı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Silivri açıklarında batan geminin kayıp mürettebatının isimleri açıklandı
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Marmara Denizi Silivri açıklarında iki geminin çarpışması sonucu batan "Tuğberk İmamoğlu" isimli ticari gemideki kayıp personeli arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Arama faaliyetleri sürerken, gemide görev yapan ve irtibat sağlanamayan 10 kişilik mürettebatın kimlik bilgileri ile görev listesi paylaşıldı.

MÜRETTEBATIN İSİM VE GÖREVLERİ BELLİ OLDU

Edinilen bilgilere göre, batan gemide aranan personellerin isimleri ve görevleri şu şekilde:

Yaşar Kayhan (Kaptan)
Rahmi Temel (1. Zabıt)
Atakan Alagöz (3. Kaptan)
Aydın Demirci (Başmakinist)
Gencer Aydın (2. Makinist)
Eyüp Enes Cesur (Yağcı)
Nidai Duman (Güverte Lostromosu)
Nacican Keskin (Usta Gemici)
Onuralp Demir (Gemici)
Abdülbaki Mirzaoğlu (Aşçı)

ARAMA ÇALIŞMALARI HASSASİYETLE SÜRÜYOR

Bölgede Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla yürütülen arama kurtarma çalışmaları hassasiyetle sürdürülüyor.

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