Silivri açıklarında erkek cesedi bulundu! Batan geminin kayıp mürettebatı mı?

2 Eylül 2026 tarihinde iki ticari geminin çatışması sonucu batan "TUGBERK İMAMOĞLU" isimli geminin kayıp mürettebatını arama kurtarma çalışmaları kapsamında ulaşılan cansız beden, kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin yürütülen adli soruşturma çerçevesinde detaylı bir basın açıklaması yayımladı.

ÇATMA NOKTASINA 5 KİLOMETRE MESAFEDE TESPİT EDİLDİ

Arama kurtarma ve olay yeri inceleme çalışmalarına dair öne çıkan bulgular şunlar:

İleri Derecede Bozulma: Denizden çıkarılan erkek cesedinin uzun süre suda kalmış olması nedeniyle vücut bütünlüğünde tahriş ve deformasyon oluştuğu, bu sebeple olay yerinde görsel kimlik teşhisinin yapılamadığı bildirildi.

Cansız bedenin, iki geminin çatıştığı koordinatın yaklaşık 5 kilometre uzağında tespit edildiği aktarıldı.

Ceset, hem kesin ölüm nedeninin ortaya konulması hem de DNA eşleşmesi yoluyla kimliğinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

SİLİVRİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN RESMİ AÇIKLAMA

Soruşturmayı yürüten Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamuoyuna duyurulan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"02.09.2026 tarihinde Marmara Denizi’nde ticari faaliyette bulunan M/T ALSU ile TUGBERK İMAMOĞLU isimli gemilerin çatışması ve 10 kişilik mürettebatı bulunan TUGBERK İMAMOĞLU isimli geminin batmasıyla sonuçlanan olaya ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında;

Yürütülen arama ve kurtarma faaliyetleri sırasında, çatma bölgesine yaklaşık 5 km mesafede bir cansız erkek bedenine ulaşılmıştır. Cansız bedenin kazada kaybolan mürettebattan birine ait olup olmadığının belirlenmesi, kimlik tespitinin yapılması ve kesin ölüm sebebinin saptanması amacıyla Adli Tıp Kurumuna sevki sağlanmıştır. Yürütülen soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması amacıyla gerekli tüm işlemler titizlikle sürdürülmektedir."