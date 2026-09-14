Silivri açıklarında erkek cesedi bulundu: Gemi faciasıyla bağlantısı araştırılıyor

Silivri açıklarında denizde bir erkek cesedi bulundu. Kimliği belirlenemeyen ceset incelenmek üzere Adli Tık Kurumu morguna kaldırılırken, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı cesedin geçtiğimiz aylarda yaşanan gemi çarpışması faciasına ilişkin arama kurtarma çalışmaları sırasında bulunduğunu açıkladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Silivri açıklarında erkek cesedi bulundu: Gemi faciasıyla bağlantısı araştırılıyor
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İhbar, öğle saatlerinde Silivri Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ulaştı. Denizde bir ceset görüldüğü bilgisi üzerine ekipler hemen bölgeye sevk edildi. Yapılan çalışmanın ardından kimliği belirlenemeyen erkek cesedine ulaşıldı ve ceset ekipler tarafından Silivri Limanı'na getirildi.

Limanda yapılan ilk incelemenin ardından ceset, kesin ölüm nedeninin ve kimliğinin tespit edilmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Konuya ilişkin açıklama Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan geldi. Başsavcılık açıklamasında, cesedin 2 Eylül 2026 tarihinde Marmara Denizi'nde yaşanan ve 10 kişilik mürettebatı bulunan "Tugberk İmamoğlu" isimli geminin batmasıyla sonuçlanan kazaya ilişkin yürütülen arama kurtarma faaliyetleri sırasında bulunduğu belirtildi. Söz konusu kazada, ticari faaliyette bulunan M/T Alsu isimli gemi ile Tugberk İmamoğlu isimli gemi çarpışmış ve bu çarpışma sonucunda Tugberk İmamoğlu isimli gemi batmıştı.

Başsavcılık, cansız bedenin çatma bölgesine yaklaşık 5 kilometre mesafede bulunduğunu aktardı. Cesedin kazada kaybolan mürettebattan birine ait olup olmadığının belirlenmesi, kimlik tespitinin yapılması ve kesin ölüm sebebinin ortaya konması için Adli Tıp Kurumu'na sevk işlemi gerçekleştirildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2 Eylül 2026 tarihinde Marmara Denizi'nde ticari faaliyette bulunan M/T Alsu ile Tugberk İmamoğlu isimli gemilerin çarpışması ve 10 kişilik mürettebatı bulunan Tugberk İmamoğlu isimli geminin batmasıyla sonuçlanan olaya ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında yürütülen arama ve kurtarma faaliyetleri sırasında, çatma bölgesine yaklaşık 5 km mesafede bir cansız erkek bedenine ulaşılmıştır. Cansız bedenin kazada kaybolan mürettebattan birine ait olup olmadığının belirlenmesi, kimlik tespitinin yapılması ve kesin ölüm sebebinin tespit edilmesi amacıyla Adli Tıp Kurumuna sevki sağlanmıştır. Yürütülen soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması amacıyla gerekli tüm işlemler titizlikle sürdürülmektedir."

Kimlik tespiti çalışmalarının sonuçlanmasının ardından cesedin, kayıp mürettebattan birine ait olup olmadığı netlik kazanacak. Soruşturma, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı yürütümünde devam ediyor.

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