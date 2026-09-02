Silivri açıklarında iki ticari gemi çarpıştı: 10 Türk denizciye ulaşılamıyor

Marmara Denizi'nde gece saatlerinde iki Türk bayraklı ticari geminin çarpışması sonucu sıcak saatler yaşanıyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Silivri açıklarında iki ticari gemi çarpıştı: 10 Türk denizciye ulaşılamıyor
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İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre; saat 03.00 sıralarında Silivri açıklarının yaklaşık 18 deniz mili güneyinde meydana gelen kazanın ardından "TUĞBERK İMAMOĞLU" isimli yük gemisi ve gemideki 10 personelle tüm irtibat kesildi. Bölgede denizden ve havadan geniş çaplı arama kurtarma operasyonu başlatıldı.

GECE YARISI 03.00'TE ÇARPIŞTILAR: ALSU HASAR ALMADI

Kocaeli’den İzmir Aliağa’ya seyreden "ALSU" isimli ticari gemi ile İskenderun Limanı’ndan Zonguldak Karadeniz Ereğli’ye gitmekte olan "TUĞBERK İMAMOĞLU" isimli ticari gemi Silivri açıklarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çatıştı. İhbar üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı unsurları ivedilikle kaza bölgesine yönlendirildi. Ekiplerin bölgedeki ilk incelemelerinde ALSU isimli gemide gözle görülür ciddi bir hasarın bulunmadığı tespit edildi.

10 KİŞİLİK MÜRETTEBAT İÇİN HAVADAN VE DENİZDEN ALARM VERİLDİ

Çarpışmanın ardından kendisinden sinyal alınamayan ve irtibatı tamamen kopan TUĞBERK İMAMOĞLU gemisi ile içerisindeki 10 denizciye ulaşılması amacıyla çok sayıda kurtarma botu, römorkör ve Sahil Güvenlik helikopteri bölgede tarama faaliyetlerini sürdürüyor. Valilik, arama kurtarma çalışmalarının aralıksız ve koordineli biçimde devam ettiğini duyurdu.

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