Silivri Başsavcılığı'ndan 2 ilde eş zamanlı operasyon! Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında gelişme

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturma çerçevesinde düğmeye basıldı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Silivri Başsavcılığı'ndan 2 ilde eş zamanlı operasyon! Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında gelişme
Yayınlanma:

 İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde İstanbul ve Tekirdağ illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Operasyonda aralarında eski cezaevi müdürü ve bir eski gazetecinin de bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.

İKİ İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN: 4 KİŞİ YAKALANDI

Jandarma asayiş timlerinin koordine ettiği soruşturma ve operasyon sürecine ilişkin ayrıntılar:

Soruşturma, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İstanbul ve Tekirdağ'da eş zamanlı olarak yürütüldü.
Operasyonda eski cezaevi müdürü Ömer Vatan, dönemin vardiya amiri Kazım Bey, eski gazeteci Osman Arslan ve ambulans şoförü Süleyman Kaba yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheliler ifadeleri alınmak ve sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

AMBULANS ŞOFÖRÜ SERBEST, 3 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Jandarmadaki sorgu ve ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüphelilerin adli durumları netleşti:

Gözaltına alınan isimlerden ambulans şoförü Süleyman Kaba, mevcut delil durumu ve ifadesi değerlendirilerek jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Eski cezaevi müdürü Ömer Vatan, vardiya amiri Kazım Bey ve eski gazeteci Osman Arslan ise jandarmadaki sorgularının tamamlanmasıyla birlikte sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Az önce deprem mi oldu? 21 Eylül AFAD ve Kandilli son depremler listesi!Az önce deprem mi oldu? 21 Eylül AFAD ve Kandilli son depremler listesi!Yurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

Kaşif kozinoğlu soruşturma
Günün Manşetleri
Binlerce kişinin vatandaşlığı iptal edildi
Afra Saraçoğlu gözaltına alındı
Silivri Başsavcılığı'ndan 2 ilde eş zamanlı operasyon!
Her 2 ciddi kazadan birinde motosiklet var
İran, ABD'nin MQ-1 tipi İHA'sını füzeyle düşürdü
Prof. Dr. Osman Bektaş'tan çok kritik Savrun Fayı uyarısı
Ticaret Bakanlığı'ndan dış ticarete dev neşter!
Katılımevim'e şafak operasyonu!
15 yaşındaki Erdoğmuş dünya satrancında ilk 20'ye girdi
Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu!
Çok Okunanlar
21 Eylül Pazartesi gram altın, yarım altın ve Ata altın fiyatları belli oldu! İşte son durum 21 Eylül Pazartesi gram altın, yarım altın ve Ata altın fiyatları belli oldu! İşte son durum
Çok sayıda ile gök gürültülü sağanak, o bölgeye toz taşınımı uyarısı Çok sayıda ile gök gürültülü sağanak, o bölgeye toz taşınımı uyarısı
600 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar 600 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar
Motorin indirim sonrası kaç TL oldu? 21 Eylül Pazartesi benzin, motorin ve LPG listesi Motorin indirim sonrası kaç TL oldu? 21 Eylül Pazartesi benzin, motorin ve LPG listesi
Afra Saraçoğlu gözaltına alındı Afra Saraçoğlu gözaltına alındı