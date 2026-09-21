Silivri Başsavcılığı'ndan 2 ilde eş zamanlı operasyon! Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında gelişme

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde İstanbul ve Tekirdağ illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Operasyonda aralarında eski cezaevi müdürü ve bir eski gazetecinin de bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.

İKİ İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN: 4 KİŞİ YAKALANDI

Jandarma asayiş timlerinin koordine ettiği soruşturma ve operasyon sürecine ilişkin ayrıntılar:

Soruşturma, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İstanbul ve Tekirdağ'da eş zamanlı olarak yürütüldü.

Operasyonda eski cezaevi müdürü Ömer Vatan, dönemin vardiya amiri Kazım Bey, eski gazeteci Osman Arslan ve ambulans şoförü Süleyman Kaba yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler ifadeleri alınmak ve sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

AMBULANS ŞOFÖRÜ SERBEST, 3 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Jandarmadaki sorgu ve ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüphelilerin adli durumları netleşti:

Gözaltına alınan isimlerden ambulans şoförü Süleyman Kaba, mevcut delil durumu ve ifadesi değerlendirilerek jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Eski cezaevi müdürü Ömer Vatan, vardiya amiri Kazım Bey ve eski gazeteci Osman Arslan ise jandarmadaki sorgularının tamamlanmasıyla birlikte sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.