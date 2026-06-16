Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu görevden uzaklaştırıldı

Bakanlık tarafından yapılan duyuruda, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtildi. Balcıoğlu'na suç örgütü kurma, rüşvet ve kara para aklama suçlamaları yöneltildi. Yürütülen soruşturma kapsamında belediye başkanı hakkında tutuklama tedbiri kararı uygulandı. Bakanlık, yaşanan bu gelişmelerin ardından Balcıoğlu'nu geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırma kararı aldı.

BAKANLIKTAN RESMİ AÇIKLAMA

Konuya ilişkin olarak İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İçişleri Bakanlığı: Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu hakkında ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Yönetme, Rüşvet Alma, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama’ suçlarından soruşturmaya başlanması ve tutuklama tedbiri uygulanması üzerine geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırılmıştır.