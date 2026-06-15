Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu gözaltına alındı! Mali polisten dev yolsuzluk operasyonu

İstanbul emniyeti, yerel yönetimlerdeki mali suçlara yönelik düzenlediği dev operasyon zincirine bir yenisini daha ekledi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu gözaltına alındı! Mali polisten dev yolsuzluk operasyonu
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Silivri Belediyesi'ne yönelik yürütülen geniş kapsamlı yolsuzluk ve rüşvet soruşturması çerçevesinde, aralarında Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da bulunduğu toplam 17 şüpheli sabaha karşı düzenlenen eş zamanlı baskınlarla gözaltına alındı. Belediye binası abluka altına alınırken, operasyonun yankıları siyaset ve kamuoyunda deprem etkisi yarattı.

MALİ POLİS ŞAFAK VAKTİ DÜĞMEYE BASTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ihale usulsüzlüğü, kamuyu zarara uğratma ve yolsuzluk iddiaları üzerine uzun süredir teknik ve fiziki takibat yürütüyordu. Toplanan siber ve fiziki delillerin ardından operasyon kararı alan mali polis, şafak vakti belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar gerçekleştirdi.

Operasyon kapsamında, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ile birlikte belediyenin üst düzey yöneticileri, ihale komisyonu üyeleri ve bazı müteahhitlerin de aralarında yer aldığı 15 Haziran itibarıyla 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

BELEDİYE BİNASI ÖNÜNDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç delillerinin karartılmasını önlemek amacıyla Silivri Belediyesi ana hizmet binasında ve bağlı birimlerde arama ve dijital veri tescil çalışması başlattı. Arama faaliyetleri sürerken, Çevik Kuvvet ve İstanbul Emniyeti'ne bağlı asayiş ekiplerinin de olası bir gerginliğe karşı Silivri Belediyesi binasının önünde ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldığı görüldü. Giriş ve çıkışlar kontrol altına alınırken, siber inceleme ekipleri belediyenin mali veri tabanını incelemeye aldı.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİLER

Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine götürülen şüpheliler, buradaki ilk sorgu ve yasal tescil işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk aşamasına getirildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve diğer 16 zanlı, yoğun güvenlik önlemleri altında Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne nakledilerek geniş çaplı sağlık kontrolünden geçirildi. Hastanedeki adli tıp kontrollerinin ardından şüphelilerin, ifadeleri alınmak ve hakim karşısına çıkarılmak üzere Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildikleri bildirildi. Soruşturma dosyasına ilişkin gizlilik kararı bulunduğu öğrenildi.

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