Silivri Belediyesi soruşturmasında CHP ilçe başkanı Doruk Bulut tutuklandı

Silivri Belediyesine yönelik yürütülen geniş çaplı adli soruşturma kapsamında gözaltına alınan CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Silivri Belediyesi soruşturmasında CHP ilçe başkanı Doruk Bulut tutuklandı
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Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde devam eden adli süreçte, evinde gözaltına alınan şüpheli Doruk Bulut'un savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı. İfadesi alınan Bulut, savcılık makamı tarafından ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak’ ve ‘suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama’ suçlarından tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

EVİNDE ARAMA VE EL KOYMA İŞLEMLERİ YAPILMIŞTI

Sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, mevcut delil durumu ve talepleri değerlendirerek şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Alınan kararın ardından Doruk Bulut cezaevine teslim edildi.

Tutuklama öncesindeki adli süreçte, güvenlik güçleri şüphelinin ikametine giderek gözaltı işlemini gerçekleştirmişti. Ekipler tarafından şahsın evinde yapılan aramalar sonucunda, soruşturma kapsamında incelenmek üzere çeşitli materyallere el konulmuştu.

Yetkililer dosya kapsamında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', 'örgüte üye olma', 'rüşvet alma', 'rüşvet verme' ve 'irtikap' iddialarını araştırıyor. Soruşturma dosyasında ayrıca 'ihaleye fesat karıştırma', 'nüfuz ticareti' ve 'suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama' suçlarına ilişkin incelemeler de yer alıyor. Başsavcılığın konuya ilişkin yürüttüğü tahkikat tüm boyutlarıyla devam ediyor.

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