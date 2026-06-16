Silivri Belediyesi'ne operasyon: Başkan Balcıoğlu dahil 10 kişi tutuklandı

Silivri Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 zanlıdan, aralarında Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da bulunduğu 10 şüpheli tutuklandı. Zanlı 8 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Silivri Belediyesi'ne operasyon: Başkan Balcıoğlu dahil 10 kişi tutuklandı
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Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında; Silivri Belediyesi'nde bazı iş ve işlemlerin menfaat temini amacıyla kullanıldığı, belediyeye personel alınması, işletme devri/kiralanması, imar, ruhsat, mühürleme, kaçak yapı, mal varlığı edinimi ve belediye taşınmaz satışı süreçlerinde usulsüzlükler bulunduğu belirlendi. Belediyeye ait tescil harici/park alanı niteliğindeki bir taşınmazın düşük bedelle satılması suretiyle 21 milyon 522 bin TL kamu zararı oluştuğuna ilişkin bilirkişi tespiti yapıldı. Çalışmalar sonucunda , 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, örgüte üye olma', 'rüşvet alma-verme', 'irtikâp', 'nüfuz ticareti', 'görevi kötüye kullanma', 'ihaleye fesat karıştırma', 'edimin ifasına fesat karıştırma', 'imar kirliliğine neden olma' ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından soruşturma başlatıldı.


EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPILDI

Soruşturma kapsamında, eylemlerin örgütlü yapı içerisinde işlendiği, örgütün kurucusu ve yöneticisi konumunda bulunduğu değerlendirilen Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ile birlikte hareket ettiği belirtilen şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturma kapsamında 12 Haziran Cuma günü düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Yavuz, CHP Silivri Belediyesi Meclis Üyesi Aykut Batur, Özel Kalem Müdürü Aşkın Kaynar, İbrahim K., Mustafa D., Serdar T., Yalçın T., Adem K., Ayla C., Yavuz D., Nihat N. S., Murat T., Gökhan T., Naci A., ve Adem T. gözaltına alındı.

BELEDİYE BAŞKANI BALCIOĞLU TUTUKLANDI

Gözaltında bulunan 18 şüpheli Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Silivri Adliyesi'ne getirildi. Savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden, aralarında Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da bulunduğu 11 kişi tutuklama talebiyle, 7 kişi ise adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Sulh Ceza Hakimliği, Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Aşkın Kaynar, Serdar Tuna, Gökhan Tuna, Adem Tuna, İbrahim Kömür, Aykut Batur, Fatih Yavuz, Yavuz Dirik ve Nihat Nahit Sarayönü'nün tutuklanmasına karar verirken, 8 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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