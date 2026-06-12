Silivri Belediyesi'ne usulsüzlük operasyonu: Başkan Bora Balcıoğlu dahil 17 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında gözaltı kararı verilen 17 şüpheliyi yakalamak için kent genelinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve diğer şüpheliler yakalanırken, polis ekipleri Silivri Belediyesi binasına girerek arama faaliyetleri yürüttü. Gözaltına alınan zanlılar, hastanedeki sağlık kontrolünün tamamlanmasının ardından ifade ve diğer işlemlerinin yapılması için emniyete götürüldü.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, belediye bünyesinde yürütülen bazı iş ve işlemlerin haksız menfaat temini amacıyla kullanıldığını saptadı. Yapılan detaylı incelemelerde; belediyeye personel alınması, işletme devri ve kiralanması, imar, ruhsat, mühürleme, kaçak yapı, malvarlığı edinimi ile belediye taşınmaz satışı süreçlerinde ciddi usulsüzlükler bulunduğu tespit edildi.

21 MİLYON LİRALIK ZARAR BİLİRKİŞİ RAPORUNDA

Soruşturma dosyasına giren bilirkişi raporu, yasa dışı işlemlerin boyutunu somut verilerle ortaya koydu. Uzmanlar tarafından yapılan tespitte, mülkiyeti belediyeye ait olan tescil harici ve park alanı niteliğindeki bir taşınmazın piyasa değerinin altında, düşük bedelle satıldığı belirlendi. Sadece bu işlem sonucunda bütçede tam 21 milyon 522 bin 717 lira tutarında kamu zararı oluştuğu resmi kayıtlara geçti.

BAŞKAN VE EKİBİNE "ÖRGÜTLÜ YAPI" SUÇLAMASI

Başsavcılık, elde edilen deliller ışığında isnat edilen tüm bu eylemlerin belirli bir örgütlü yapı içerisinde işlendiğini değerlendiriyor. Alınan yakalama kararının gerekçesinde, örgütün kurucusu ve yöneticisi olduğu iddia edilen Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ile onunla birlikte hareket eden diğer şüphelilerin, belediyenin iş ve işlemleri üzerinde nüfuz kullanarak haksız menfaat temin ettiğine yönelik kuvvetli şüphe bulunduğu vurgulandı. Belediyedeki sürece ilişkin tespitler doğrultusunda Başsavcılık düğmeye basarak şüpheliler hakkında yasal işlem başlattı.

Soruşturma dosyasında şüphelilere yöneltilen suçlamalar ise şu ifadelerle yer alıyor: "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "örgüte üye olma", "rüşvet alma-verme", "irtikap", "nüfuz ticareti", "görevi kötüye kullanma", "ihaleye fesat karıştırma", "edimin ifasına fesat karıştırma", "imar kirliliğine neden olma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama".