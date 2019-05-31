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Silivri Cezaevi'nin adı değişecek mi?
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Silivri Cezaevi'nin adı değişecek mi? Resmi açıklama geldi

İçişleri Bakanlığından, bazı internet sitelerinde, Silivri Cezaevi'nin adının "Kınalı Cezaevi" olarak değiştirileceği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Silivri Cezaevi'nin adı değişecek mi? Resmi açıklama geldi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bazı internet sitelerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Silivri Cezaevi'nin adının "Kınalı Cezaevi" olarak değiştirileceğini söylediği yönündeki haberlerin, gerçeği yansıtmadığı aktarıldı.

Açıklamada, Bakan Soylu'un Silivri'de muhtarlarla yaptığı bir toplantıda, muhtarlarca cezaevinin isminin değiştirilmesi yönünde bir talepte bulunulduğu aktarıldı.

Soylu'nun muhtarlardan gelen isim değişikliği talebini, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e ilettiği, mahalle muhtarlarından gelen talebin iletilmesinin dışında, Silivri Cezaevi'nin isminin değiştirileceği ile ilgili bir ifadesinin olmadığı kaydedildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #içişleri bakanlığı #silivri cezaevi
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