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Silivri'de deniz 25 metre geri çekildi

İstanbul Silivri sahil şeridinde, deniz suyu kıyıdan yaklaşık 25 metre geri çekildi. 

Silivri'de deniz 25 metre geri çekildi

Deniz suyunun çekildiği sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, hatıra fotoğrafı çektirdi.  Çekilmenin etkisiyle deniz kıyısında küçük adacıkların oluştuğu da görüldü.

İlçe sakini Reşat Cevizli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deniz çekildiğinde akla ilk olarak deprem olma ihtimalinin geldiğini belirterek, "Tabii ki öyle bir şey yok. Tamamen doğanın vermiş olduğu ve her yıl deniz kıyılarında özellikle kıyı şeritlerinde olan gelgit olayıdır. İnsanlar korkuyor ama burada deniz çekilmesiyle beraber ortaya çıkan adacıklar hoş bir görüntü oluşturuyor." diye konuştu. 

Hayrettin Karakaya ise poyraz estiği zaman denizin güneye doğru çekildiğini kaydederek, "Lodos geldiği zaman da deniz şişer. Tamamen deniz çekilmesi gelgit olayıyla alakalı bir şey." ifadelerini kullandı. 


Kaynak: AA
Etiketler; #silivri
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