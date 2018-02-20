Silivri'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

İstanbul Silivri'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Ömer Özer'in kullandığı 61 TD 493 plakalı otomobil, D100 Karayolu Silivri mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıktı. Bariyerlere çarpan otomobil, takla attı. Kazada sürücü Özer yaralandı.



Kazayı gören vatandaşlar, sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.



Olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralı sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı.



Ömer Özer, Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Bu arada, kaza yerine yakın bir noktada üç aracın karıştığı maddi hasarlı zincirleme trafik kazası meydana geldi.