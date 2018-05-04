Türkiye’nin değerli sanatçıları, Ergenekon tertibi sürecinde Silivri duvarlarını yıkmak için yıllarca mücadele verdi. “Vatanseverler serbest bırakılsın!” diye önce bariyerleri, sonra Silivri duvarlarını yıktı. Yüzbinler toplanarak “Beni de alın!” diye haykırdı. Dün serbest kalması için Silivri önlerinde mücadele veren öncü sanatçılar, bugün “100 bin imza bariyeri”yle adeta yeniden hapsedilmek istenen Dr. Doğu Perinçek’in yanında yer aldı.
“Bu bariyeri de yıkacağımız ve aşacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın,” diyorlar. Çünkü Türkiye yeni bir yol ayrımına gelmiş bulunuyor. Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında Türkiye ya bugünkünden çok daha kötü bir sürece mahkum olacak ya da zincirlerini kırıp başı dik bağımsız Türkiye rotasına girecek.
Türk milletini parçalanmanın eşiğine getirenler, esarete batıranlar şimdi de bin bir zorluk ve baskıyla, onlara hiç benzemeyen bir büyük liderin, Dr. Doğu Perinçek’in aday olma yolunu, 6 günde 100 bin imza ile tıkamaya kalkıştılar. Böyle yapmakla, “Sistemin içinde herkes Cumhurbaşkanı adayı olabilir, fakat Dr. Doğu Perinçek aday olamaz!” demekte ve Dr. Doğu Perinçek’in önünü daha baştan kesmek istemektedirler. İşte, duyarlı sanatçılar buna izin vermeyeceklerini belirttiler. Bilmiyorlar ki Türk milleti zorlukların milletidir ve bunu da aşacaktır. Bu “gaflet, dalalet ve hıyaneti” durdurmak için sanatçılar Dr. Doğu Perinçek’in Cumhurbaşkanlığı adaylığını destekliyor ve bütün vatanseverleri de destek olmaya çağırıyor.
KAHRAMANLARDAN BİRİ DE SİZ OLUN
Türk milleti tarihte “Az zamanda büyük işler başardı!” Şimdi benzer bir sınavdan daha başarıyla geçecektir. Sanatçılar diyor ki: “Siz de 4 Mayıs - 9 Mayıs arasında bir gün ve sadece birkaç saatliğine evinizden çıkın, İlçe Seçim Kuruluna gidin ve Perinçek için imzanızı verin. Tarihe geçecek 100 bin kahramandan biri de siz olun.”
Sanatçılar, bütün vatanseverleri, Dr. Doğu Perinçek’i aday göstermeye ve desteklemeye çağırıyor.
Bugün hayatta olmayan, fakat “Beni de alın” diyerek Silivri direnişine hayat veren Türk milletinin onuru, büyük sanatçı ve yazarlarımız Altan Günbay, Alpaslan Işıklı, Demirtaş Ceyhun, Emin Özdemir, Erdoğan Alkan, Esin Afşar, Fikrat Otyam, Halit Refiği, Kaya Özsezgin, Kayıhan Keskinok, Levent Kırca, Muzaffer İzgü, Oktay Akbal ve Tarık Akan’ı saygıyla anıyoruz.
İŞTE O İSİMLER
Adnan Binyazar (Yazar), Afşar Timuçin (Şair), Akif Şenoğlu (Ressam), Abdullah Gürgün (Yazar), Ali Narçın (Yazar), Adviye Bal (Ressam), Ahmet Miskioğlu (Yazar), Ahmet Kalkan (Ressam), Alişan Birlik (Yazar), Aydın Öztürk (Şair), Ahmet Turan Kul (Şair-Yazar), Aydın Ilgaz (Yayıncı-Yazar), Ahmet Yıldız (Yazar), Akın Ok (Şair), Alpay Tuğlu (Fotoğraf Sanatçısı), Ayhanım Sun (Devlet Bale Sanatçısı), Başak Bugay (Ressam), Bedrettin Aykın (Şair), Barış Sarıbaş (Ressam), Cafer Tiryaki (Yazar), Cemalettin Göbelez (Müzisyen), Celal İlhan (Yazar), Cengiz Samsun (Tiyatro Oyuncusu), Dilek Türker (Tiyatro Sanatçısı), Deniz Özevcen (Ressam, TSB Yön. Kurulu Üyesi), Doğan Canku (Müzisyen), Engin Ayça (Sinema Yönetmeni), Ekrem Kahraman (Ressam), Engin Turgut (Şair-Yazar), Ertuğrul Ateş (Ressam), Filiz Otyam (Ressam), Gülsen Tuncer (Tiyatro-Sinema Sanatçısı), H. Hüseyin Yalvaç (Şair-Yazar), Hidayet Karakuş (Şair), Hüseyin Haydar (Şair), Halil Kumova (Tiyatro-Sinema Oyuncusu), Hayati Asılyazıcı (Sanat Eleştirmeni), Haluk Çetin (Müzisyen), İbrahim Balaban (Ressam), İnci Özdil (Orkestra Şefi), İsa Çelik (Fotoğraf Sanatçısı-Yazar), İrfan Yalçın (Yazar), Leyla Şahin (Şair), Müjdat Gezen (Tiyatro Oyuncusu-Yönetmen), Muzaffer Akyol (Ressam), Muazzez İlmiye Çığ (Sümerolog-Yazar), Mehmet Özbek (Türk Halk Müziği Sanatçısı), Muharream Pire (Ressam), Meriç Velidedeoğlu (Yazar), Mecit Ünal (Şair-Yazar), Mustafa Aslan (Yazar), Nazlı Işıldak (Piyanist), Nejat Koper (Tiyatro Oyuncusu), Nihat Ziyalan (Şair), Nevra Bucak (Yazar), Neriman Oyman (Ressam), Nihat Genç (Yazar),Nur Çiçek (Ressam, TSB Genelbaşkan Yardımcısı), Nurşen Pire (Ressam), Onur Caymaz (Yazar, Şair), Orhan Karaveli (Yazar), Öner Yağcı (Yazar), Osman Şahin (Yazar), Özdemir Nutku (Prof. Dr. Yazar), Özdemir İnce (Şair), Ramis Dara (Yazar), Rıza Zelyut (Yazar), Sarper Özsan (Besteci Yazar), Seden Kızıltunç (Tiyatro Oyuncusu), Selahattin Akarsu (Halk Ozanı), Sevda Aktolga (Sinema Sanatçısı), Sıdıka Özdil (Besteçi), Seden Kızıltunç (Tiyatro Sanatçısı), Seyyit Nezir (Şair), Süleyman Karakul (Ressam), Tunç Günbay (Tiyatro oyuncusu), Tansu Bele (Yazar), Tozan Alkan (Şair); Tuna Kiremitçi (Müzisyen, Yazar), Tuncer Cücenoğlu (Yazar), Tülin Onat (Ressam), Ufuk Karaali (Sinema-Tiyatro Oyuncusu), Uğur Kökden (Yazar), Yavuz Daloğlu (Müzikolog, Besteci), Yılmaz Gruda (Şair-Yazar), Yusuf Alper (Şair), Yetkin Aröz (Yazar), Yıldız Cıbıroğlu (Yazar), Zafer Bilgin (Sanat Yönetmeni), Zeliha Berksoy (Tiyatro Oyuncusu).
CHP’Lİ VEKİL: BUGÜN İLK İŞ İMZA VERMEYE GİDECEĞİM
Eski CHP Milletvekili Ahmet Güryüz Ketenci de Perinçek’e destek verdi ve şunları söyledi: “Yarın sabah (bugün) ilk iş olarak YSK’ya gidip Vatan Partisi Lideri’ne ailemle birlikte oy vereceğiz. Birincisi Türkiye’nin en seçkin entellektüeli. Adamın sadece Türkiye ile ilgili 53 tane yazdığı kitabı var. Suriye, Irak, İran, Rusya ile ilişkilerde Vatan Partisi kadrosuyla yaptığı girişimleri biliyoruz. Bir takım düşmanların kimilerini aşındırarak kimilerini tamamen yok ederek Türkiye ile ilgili uluslarası alanda iyi ilişkilerin kurulmasına yardımcı oldu. Sözde Ermeni soykırımı meselesine bakın, 60 yıllık çok partili hayatta, devletin yapamadığı bir olayı Talat Paşa Komitesi’yle ezen adam. Biraz vicdan ya insan aydın olarak utanır. Ben 10 yıl parlementerlik yaptım, ben bu adamı desteklemezsem utanırım. Sabahleyin ilk işim ona oy vermek olacak.”
‘SONUNA KADAR DESTEKLİYORUZ’
| Ressam Bedri Baykam: Cumhurbaşkanı adaylığının 5 güne sıkışan 100 bin imza + 131 bin TL ile gelmesi demokrasi / anayasa ilişkisi açısından büyük hayal kırıklığı. Örneğin Doğu Perinçek gibi bu yarışa renk katacak çok değerli bir isim, umarım bu 5 gün şartı nedeniyle sıkışmaz! Bir türlü siyaset özgürleşmiyor!
| Prof.Dr Cemalettin Göbelez: 1968’de FKF’nin başkanlığından günümüze kadar emperyalizmle mücadeleden hiç vazgeçmeyen, ömrünün üçte birini ülkemizin bağımsızlığı için hapislerde geçiren dürüst, 75 tane aydınlatıcı kitabın yazarı bilim ve devlet adamı, ülkemizi dünyada temsil etmiş ve edebilecek birikimi olan Sayın Dr. Doğu Perinçek’in Cumhurbaşkanı adayı olması için bir imza veriyor, tüm yurttaşlarımızı ona oy vermeye çağırıyorum.
Ressam Mustafa Şanlı: Türkiye’de sanata dair söyleyecekleri ve yapacakları olan tek lider Doğu Perinçek olduğundan dolayı, benim de oyum Doğu Perinçek’e
| Piyano Öğretmeni Doç. Dr İlhan Tonger: Yaşamı boyunca vatan sevgisiyle, insan sevgisiyle mücadele eden ve aydınlık geleceğimizi kuracağına inandığım Doğu Perinçek için bir imza da benden.
| Müzisyen Ali Ulusoy: Ülkemizde sanatın varolması için, aydınlık bir Türkiye hayal ettiğim için, Doğu Perinçek’e bir imza da ben veriyorum.
| EKM Yön. Krl. Üyesi Arzu Us: Erkan Yücel Kültür Merkezi yönetiminden biri olarak, Türkiye’yi ekonomik yönden kalkındıracağına inandığım için, Doğu Perinçek’e bir imza da benden.
| EKM Yön. Krl. Üyesi Sera Farman: Ermeni soykırımı yalanını bitirdiği ve ülkemize onurunu geri kazandırdığı için benim de oyum Doğu Perinçek’e.
| Ressam Muhsin Bilyap: Emperyalizme karşı olduğu için, hukuku ve eğitimi düzelteceği için oyum Doğu Perinçek’e.
| Ressam Yrd Doç Vural Yıldırım: Tam bağımsız Türkiye için, özgürlük ve ayrımsız bir ülke için oyumu Perinçek’e veriyorum.
| Yrd Doç.Dr Burhan Tarlabaşı - Kaval Sanatçısı/İTÜ Öğretim Üyesi: Hemşehrim Doğu Perinçek, yöremizin eşraf ailelerindendir. Ülkemiz için çok şeyler yapacağından kuşkum yoktur. Başarıların diler, yürekten kutlarım.
| Şair Seyyit Nezir: Doğu Perinçek; 27 Mayıs sonrasında TİP’in ve 68 Kuşağı’nın bağımsızlık ve demokrasi mücadelesiyle gelişen bütün süreçlerde başta emekçiler olmak üzere toplumun tüm kesimleri için büyük değer taşıyan çok önemli ve sayısız başarıya öncülük etmiş, örgütsel ve kuramsal çalışmalarıyla tarihsel boyutta katkı vermiş; son 50 yılın yarısını cezaevlerinde geçirdiği halde savaşımını dimdik sürdürmüş, emperyalizme karşı savaşta ve FETÖ darbesinin püskürtülmesinde en etkili kavgayı yürütmüş, Türkiye’yi bölme planlarının parçası olan Ermeni soykırımı yalanını arkasında hiçbir resmî destek olmaksızın güçlü bir yurtseverlik dayanışmasıyla uluslararası alanda açığa çıkarmış, Türkiye’yi dünya çapında temsil edecek tek önder olduğunu kanıtlamıştır. Bugün onun Cumhurbaşkanı adaylığı için imza vermekle güne başlıyorum.
| Yazar Ahmet Yıldız: Yıllardır süren bir siyasi hareketin lideri olarak Türkiye politik hayatında vazgeçilmez bir değeri olarak elbetteki çok önemli bir isim. Aday olması gerekiyordu. Umarım başarır, sonuna kadar destekliyoruz.
80’li yılların en ünlü müzik gruplarından Beyaz Kelebekler’in üyeleri Bülent Ortaç ve Ender Akarcan da Perinçek’e destek verdi.
‘ŞEHİT AMCAM İÇİN İMZA VERECEĞİM’
ASALA Terör Örgütü’nün şehit ettiği Büyükelçi Ahmet Galip Balkar’ın yeğeni, Celal Kemal Baykar Perinçek için neden imza vereceğini şöyle anlattı: “Devletimizin yapamadığını sözde Ermeni soykırımı iddialarını Perinçek bitirdi. AİHM’de İsviçre’de hakim karşısına çıkıp bangır bangır bağırarak, ‘Biz Ermeni soykırımı yapmadık, vatanımızı savunduk’ dedi. AİHM’de parlemento ve mahkemelerin soykırım kararı alamaz diye bir karar çıkardı. Benim amcam ‘Türkler soykırım yapmadı’ dediği için şehit edildi. Perinçek’e oy verip hem amcamı hem de şehit edilen diğer büyükelçilerimizin de hakkını savunacağım. Ben şimdi gidip de Meral Akşener’e mi oy vereyim, Temel Karamollaoğlu’na mı? 100 bin imza için de oy vereceğim, oyumu da atacağım.”
İŞTE PERİNÇEK'E DESTEK VERENLER
Toplumun önde gelen aydın, sanatçı, sendikacı ve akademisyenlerden Perinçek'in Cumhurbaşkanlığı adaylığına destek ve imza çağrısı geldi. İşte Perinçek'e destek veren aydın, sanatçı, sendikacı ve akademisyenlerin listesi:
Prof. Dr. Süheyl Batum - CHP Eskişehir Eski Milletvekili
Prof. Dr. Sina Akşin - Ankara Üniversitesi
Erten Acır - Terörle Mücadele Gazisi
Yavuz Alogan - Yazar, Çevirmen
Sarper Özsan - Müzisyen, 1 Mayıs Marşı Bestecisi
Müjdat Gezen - Tiyatro Sanatçısı
Nihat Genç - Gazeteci, Yazar
Prof. Dr. Birgül Ayman Güler - Akademisyen-Yazar, CHP İzmir Eski Milletvekili
Oktay Ekşi - Gazeteci-Yazar, CHP İstanbul Eski Milletvekili
Haluk Çetin- Müzisyen
Osman Şahin - Yazar
Rıza Zelyut - Gazeteci, Yazar
Süleyman Saim Tekcan - Akademisyen, Sanatçı
Tuncer Cücenoğlu -Tiyatro Yazarı
Nilgül Doğan -Vardiya Bizde Platformu Sözcüsü
İnci Özdil -Türkiye'nin İlk Kadın Orkestra Şefi
Korgeneral Hasan Kundakçı -Tamburalı Paşa, Çelik Harekatı Komutanı
Orgeneral Saldıray Berk -3. Ordu Eski Komutanı
Muzaffer Akyol -Ressam
Gökalp Eren -1968 Gençlik Hareketi Önderi, 68'liler Birliği Vakfı Eski Genel Başkanı
Filiz Otyam -Sanatçı
Cenap Yener -Milli Futbolcu
Adnan Binyazar -Yazar
Engin Ayça -Yönetmen
Prof. Dr. Emin Gürses -Akademisyen
Alper Sunaçoğlu -Milli Yüzücü
Gülsen Tuncer -Tiyatro Sanatçısı
Rıza Zelyut -Gazeteci, Yazar
Süleyman Saim Tekcan -Akademisyen, Sanatçı
Tuncer Cücenoğlu -Tiyatro Yazarı
Nilgül Doğan -Vardiya Bizde Platformu Sözcüsü
İnci Özdil -Türkiye'nin İlk Kadın Orkestra Şefi
Hüsamettin Cindoruk -Türkiye Büyük Millet Meclisi Eski Başkanı
Seden Kızıltunç -Tiyatro Sanatçısı (Uzaylı Zekiye)
Doğan Canku -Müzisyen
Prof. Dr. Rahmi Aksungur -Mimar Sinan Üniversitesi E. Rektörü
Mustafa Pamukoğlu -Görev Vakfı Başkanı, Aydınlık Gazetesi Yazarı
Özdemir İnce - Yazar, Şair
Prof. Dr. Mustafa Yurtkuran -Uludağ Üniversitesi E. Rektörü
Namık Kemal Boya -68'liler Birliği Vakfı Başkanı
Nazım Mutlu -Ulusal Eğitim Derneği Genel Başkanı
Cem Dikmen -Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı
Yıldırım Gençer - TLB Genel Başkanı
Hüseyin Öz - Çankaya Cemevi Yaptırma Derneği Başkanı
Kemal Kerinçsiz -Avukat
Ali Rıza Dizdar -Avukat
Ruhan Çakıroğlu - Tüm Avrasya Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı / Bir Kuşak Bir Yol Proje Merkezi Türkiye Temsilcisi
Nazım Aygün - İnşaat Müteahhitleri İşveren Sendikası Başkanı
Ali Kel - Amasya Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı
Sabahattin Önkibar -Aydınlık Gazetesi Yazarı
Mecit Ünal -Şair
Canan Arıtman - Cumhuriyet Kadınları Derneği Başkanı
Tansu Bele -Yazar
Ali Erdinç - Emekli Tümgeneral
Prof. Dr. Ahmet Kumrulu
Mustafa Özbek -Halk Müziği Sanatçısı
Gazi Ahmet Tarık Külege
Gazi Jandarma Astsubay Ali Gümüştaş
Nurşen Pire - Ressam
Süleyman Karakul -Ressam
Muharrem Pire - Ressam
Ayhanım Sun -Emekli Devlet Bale Sanatçısı ve Bale Öğretmeni
Tülin Onat -Ressam
Prof. Dr. Enis Öksüz -Eski Ulaştırma Bakanı, TBMM 21. Dönem Milletvekili
Prof. Dr. Süheyl Batum -TBMM 24. Dönem Milletvekili
Orhan Karaveli -Yazar
Zeliha Berksoy -Tiyatro Sanatçısı
Dilek Türker-Tiyatro Sanatçısı
Prof. Dr. Sencer İmer
Prof. Dr. Sina Akşin - Akademisyen-Yazar
Nazlı Işıldak - Piyanist
Yavuz Daloğlu - Müzikolog
Lütfü Akdoğan -Eski Adalet Partisi Konya Milletvekili, Gazeteci-Yazar (Türkiye'nin ilk savaş muhabiri)
Ali Ahmet Ertürk -DSP Eski Milletvekili
Aydın Özakın -Emekli Vali
Tümgeneral Tarık Özkut -GATA Eski Haydarpaşa Komutanı:
Hüseyin Haydar -Şair, Aydınlık Gazetesi Yazarı
Demokrat Parti döneminde 1950 ile 1960 yılları arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı yapan Refik Koraltan'ın oğlu Yavuz Koraltan
Erol Ertuğrul -Avukat
Dr. Ali Su -19. Dönem DYP Milletvekili
Zehra Bilge Eray -Kıbrıs Türk Kültür Derneği İstanbul İl Başkanı
Prof. Dr. Mehmet Yuva -Aydınlık Gazetesi Yazarı, Akademisyen:
Hatay Yurdakul -Şenol Güneş'in Hocası
Akademisyenler
Öğr. Gör. Burçak Evren-Marmara Üniversitesi/Okan Üniversitesi.
Dr. Ali Sarıbıyık-Sakarya Üniversitesi.
Öğr. Gör. Lale Akalın -İstanbul Üniversitesi.
Prof. Dr Ersin Tulunay -ODTÜ
Prof. Dr. Atilla Altunel -İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Aydın Ankay -Kıbrıs Girne Amerikan Üniversitesi
Prof. Dr. Bilgül Ayman Güler -Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Birol Kılkış -Başkent Üniversitesi
Prof. Dr. Cüneyt Akalın -Arel Üniversitesi
Prof. Dr. Dilek Gözütok -Ankara Üniversi
Prof. Dr. Emin Gürses -Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Ercan Enç -Mustafa Kemal Üniversitesi
Prof. Dr. Eren Omay -İTÜ
Prof. Dr. Erol Özden -Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Prof. Dr. Esin Ergin -İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Haluk Eraksoy -İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Hamit Zafer Kars -Cumhuriyet Üniversitesi
Prof. Dr. Hüseyin Çağrı Sağlam -Bilkent Üniversitesi
Prof. Dr. Korkmaz Alemdar -Gazi Üniver- sitesi
Prof. Dr. Kürşat Yıldız -Kocaeli Üniversitesi
Prof. Dr. İrfan Erdoğan -Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet To- mak -ODTÜ
Prof. Dr. Melek Dosay Gökdoğan -Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Nilgün Çerikçioğlu -Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Osman Şadi Yenen -İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Ramiz Aydın -Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Rem-zi Demir -Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Se- mih Koray -Bilkent Üniversitesi
Prof. Dr. Sencer İmer -Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Serap Kuruca -İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Sina Akşin -Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Talat Tevruz -İTÜ
Prof. Dr. Taner Çamsarı -Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Tijen Yeşim -Okan Üniversitesi
Prof. Dr. Tülin Oygür -Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Ümit Akkoyunlu
Prof. Dr. Yıldırım Beyatlı Doğan -Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Rahmi Aksungur -Mimar Sinan Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet Kumrulu -Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Cengiz Çakır-Ege Üniversitesi
Prof. Dr. Ali Rıza Odabaşı -Adnan Menderes Üniversitesi
Prof. Dr. Eyüp Selahattin Karakaş -Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Yüksel Şahin -Adnan Menderes Üniversitesi
Doç. Atakan Hatipoğlu - Adnan Menderes Üniversitesi
Öğr. Gör. Dr. Hüseyin Şenkayas -Adnan Menderes Üniversitesi
Sendikacılar
1- Melih Hüsnü Yılmaz -Liman İş E. Genel Başkanı
2- Sefa Koçoğlu / KESK ESM E. Genel Başkanı, Genel Enerji-Sen E. Genel Başkanı
3- Bilal Şimşir / KESK Kültür Sanat Sen E. Genel Başkanı
4- Ali Gül / Genel Sağlık-İş E. Genel Başkanı
5- Günay Toprak / Genel Sağlık-İş Kurucu Genel Başkanı
6- Şahin Çulcuoğlu / Kültür-İş E. Genel Başkanı
7- Şamil İlter / E. Toprak-İş Genel Başkanı
8- Baki Özilhan / E. Mem-Der Genel Başkanı
9-Hüseyin Kadri Gültekin / TarımOrkam Sen E. Genel Sekreteri
10- Hasan Bulut / Birleşik Büro-İş E. Genel Sekreteri
11- Mehmet Özdemir / Genel Sağlık-İş E. Merkez Yönetim Kurulu Üyesi
12- Kamer Doğan / Eski Devrimci Bank-İş Genel Sekreteri
13- Rıza Beke /Çitos İş E. Genel Sekreteri
14- Ömer Bakkal / Tarım Orkam Sen E. Genel Hukuk Sekreteri
15- Beşir Akbaba / Birleşik Büro-İş Merkez Yönetim Kurulu E. Üyesi
16- Nedim Selçuk / Genel Enerji-Sen Merkez Denetleme Kurulu E. Üyesi
17- Nurhayat Boyraz / Emekli-Sen Merkez Yürütme Kurulu E. Üyesi Ve Eğitim Dairesi E. Başkanı
18- Tuncay Kireçkaya/ Türk-İş 3. Bölge Temsilci Yardımcısı / Tekgıda-İş E. Ege
Bölgesi Sekreteri / Tekgıda-İş İzmir 2. Nolu Şube Başkanı
19- Fikret Ayaz / Genel-İş İç Anadolu Bölge E. Başkanı
20-Akif Yılmaz/ DİSK 13. Bölge E Temsilci Yardımcısı
21- Dursun Karadağ / Tüm Sosyal-Sen E. Örgütlenme Sekreteri, Altındağ Şube E. Başkanı
22- Mehmet Sazak / E. Tös Kastamonu Şubesi Başkanı
23- Fikri Sarıkaya / Petrol-İş İstanbul Şube E. Başkanı
24- Metin Tezerer / Şeker-İş Eskişehir Şube E. Başkanı
25- Erdal Demirkan / Deri-İş İstanbul Şube E. Başkanı
26- Adem Beyaz / Eğitim-İş Samandağ Şube E. Başkanı
27- Ahmet Tozer / Demiryol-İş Eskişehir Şube E. Başkanı
28- Ayhan Sönmez / Tekgıda-İş Adana 5 No.Lu Şubesi E. Başkanı
29- Necati Eren / E. Maden-İş Bölge Temsilcisi
30- Engin Kurşuncu / Maden-İş E. Soma 2 No.Lu Şube Başkanı
31- Fethi Sönmez / Eğitim-İş Ve Eğitim-Sen Düzce Şube E. Başkanı
32-Hüseyin Çimen / Eğitim-İş Biga Şube E. Başkanı 33- Hüseyin Mercan / Eğitim-İş Denizli Şube E. Başkanı
34- Cuma Kaplan / Emekli-Sen E. Şube Başkanı / Kesk Haber-Sen Kurucusu
35- Mehmet Ali Çelik / Çimse-İş Şube E. Başkanı
36- Musa Uzun / Tarım Orkam Sen Şube E. Başkanı
37- Kemal Uğurlu / ESM Ankara 1 Nolu Şube E. Başkanı, Enerji-İş Merkez Yön. Krl E. Üyesi
38- Süleyman Çelebioğlu / Eğitim-İş Giresun Şube E. Başkanı
39- Talat Özdemir / Belediye-İş İzmir Şube E. Başkanı
40-Temel Aras / Tüm Haber-Sen Eskişehir Şube E. Başkanı
41-Kemal Akman / Tekgıda-İş E. Marmara -Trakya Şube Başkanı
42- Bahattin Durak / İlk Eğitim-İş Devrek Şube Başkanı
43- Harun Bülbül / Eğitim-İş Aydın Şube E. Başkanı
44-Yılmaz Kabar / Tarım Orkam Sen E. Şube Başkanı
45-Kaan Polatlar / Eğitim-Sen 8 Nolu Şube E. Başkanı
46-Ercan Çakmakçı / Tekgıda-İş Rize Şube Başkan Yardımcısı
47-Esat Budaklar / Petrol-İş İstanbul Şube E. Sekreteri
48- Abdullah Baş / Harb-İş Eskişehir Şube E. Mali Sekreteri
49-Fevzi Deliömeroğlu / TEKSTİL E. Örgütlenme Sekreteri
50-Sedat Sümbül / Eğitim-Sen Eskişehir Şube E. Sekreteri
51-Yücel Aydın / ESM Ankara 1 Nolu Şube E. Sekreteri
52- Sadık Akbuğa / Tüm Enersen E. Şube Sekreteri
53- Adnan Boğa / Yol-İş İzmir 3 Nolu Şube Yönetim Kurulu E. Üyesi
54-Ali Kel / Belediye-İş İETT Şube Yönetim Kurulu E. Üyesi
55- Ali Rıza Susam / E. Otomobil-İş İşyeri Temsilcisi, Emekli-Sen Beyoğlu Şube Yön. Kurulu Üyesi
56- Alper Yaldır /Eğitim-İş Altındağ Şube Yönetim Kurulu E. Üyesi
57- Arife Şakacı / Tüm Sağlık-Sen E. Eşbaşkanı Ve Yönetim Kurulu E. Üyesi
58- Ayşe Dinç Ayhan / ESM Ankara Şubesi Yönetim Kurulu E. Üyesi
59- Bünyamin Gülle / Eğitim-İş GOP Şube Yön. Krl. E. Üyesi 60- Ercüment Çamlı / Eğitim-İş Ankara Şube Yönetim Kurulu E. Üyesi 61- Süleyman Güven /DİSK Gıda-İş Şişli Şubesi E. Eğitim Sekreteri
62- Fuat Ispalarlı / Tüm Haber-Sen Merkez Yönetim Kurulu E. Üyesi
63-Halil Yapağılı / Eğitim-İş Aydın Şube Yönetim Kurulu E. Üyesi
64- Hasan Toprak / Haber-Sen İstanbul Şube Yönetim Kurulu E. Üyesi
65- İbrahim Kasapoğlu / Eğitim-İş Denizli Şube Yönetim Kurulu E. Üyesi
66- İsrafil Tekin / Emekli-Sen Kurucusu
67- Kazım Koçer / Eğitim-Sen Konya Şube E. Sekreteri
68- Mehmet Akkaya / Belediye-İş Ankara 3 Nolu Şube Yön. Kurulu. E. Üyesi
69- Muammer Altuner / Maden-İş Adana Taşlıtarla E. Lokal Başkanı
70- Murat Yıkılmaz /Belediye-İş Şube Yönetim Kurulu E. Üyesi
71- Mustafa Cerit / Gıda-İş E. İşyeri Temsilcisi, Petrol-İş E. Eğitim Sorumlusu
72- Mustafa Odabaşı / Petrol-İş Ankara Şube E. Yönetim Kurulu Üyesi
73- Müslim Arı / Eğitim-İş Ankara 2 Nolu Şube E. Denetleme Kurulu Üyesi
74- Oğuz Namık Günbay /Eğitim-İş Denizli Şube Yönetim Kurulu E. Üyesi
75- Osman Fevzi Sirel / BASS Eski Boğaziçi Şube Yönetim Kurulu Üyesi
76- Refik Saydam / Eğitim-İş Kurucu Üyesi
77- Sabri Kasapoğlu / Eğitim-İş Denizli Şube E. Basın Yayın Sekreteri
78- Satılmış Hokka / Özgıda-İş Fatih Şubesi E. Yön. Kurulu Üyesi, Belediye-İş E. İşyeri Temsilcisi
79- Sefa Köken / Maden-İş E. Soma Şube Örgütlenme Sekreteri
80- Yusuf Yalçın / Haber-Sen Şube Yönetim Kurulu E. Üyesi
81- Sevim Deligöz / Tüm Sağlık-Sen Yönetim Kurulu E. Üyesi
82- Cemal Bahadır / Belediye-İş Denetleme Kurulu Üyesi Ve Trabzon Şube E. Mali Sekreteri 83- Hüseyin Yüzügüzel /
Eğitim-Sen İstanbul 3 Nolu Şube Örgütlenme Bürosu E. Üyesi Ve Üst Kurul Delegesi 84- Nuri Gökçek / Eğitim-İş İstanbul 3 Nolu Şube E. Yönetim Kurulu Üyesi
85- Ömer Öztürk / Eğitim İş Rize E. Şube Başkanı Ve Eğitim-Sen Rize
Şube E. Sekreteri
86- Ömer Sakallı / Eğitim-İş E. Şube Eğitim Sekreteri 87- Meltem Gürsoy / Sosyal İş E. İşyeri Baş-
temsilcisi
88- Sebahattin Gönül / Petrol-İş Diyarbakır Şube E. İşyeri Baştemsilcisi
89- Ömer Mert / Selüloz İş Sendikası Kağıt Torba Fabrikası E. Baştemsilcisi
90- Nursel İnal / Tekgıda-İş Cibali İşyeri Baştemsilcisi
91- Mohan Özgüllü / Tüm Sağlık-Sen Örgütlenme Sekreteri, Ses Kurucu Üyesi
92- Süreyya Kocamaz / Eğitim-İş E. Fatih Bölge Temsilcisi
93- Mehmet Zeyrek / Eğitim-Sen İstanbul 5 Nolu Şubesi E. İşyeri Temsilcisi
94- Zülküfe Gültekin / Eğitim-İş E. İşyeri Temsilcisi
95- Mehmet Doğan / Eğitim-İş E. İşyeri Temsilcisi
96-Gazi Karaali / Yol-İş Hatay Şube İşyeri Temsilcisi
97-Haydar Keskin / Otomobil-İş İşyeri E. Baştemsilcisi
98-Hıdır Hokka / Genel-İş İşyeri E. Baştemsilcisi
99-Bora Özdemir /Tezkoop-İş E. Baştemsilcisi
100- Bülent Dalkılıç / Genel-İş E. İşyeri Temsilcisi
101- Erdal Bakoğlu / Tez-Koop İş İşyeri E. Baştemsilcisi
102- Erkan Bakkal / Türk-Metal E. İşyeri Temsilcisi
103- Aydın Şimşek / Liman-İş İşyeri E. Temsilcisi
104- İlyas Kaygusuz / Genel-İş E. Mamak Şube E. İşyeri Temsilcisi
105- İsmail Hoşça / Cevher-İş E. İşyeri Baştemsilcisi
106- İsmail Çiftumut / Tekgıda-İş Adana 1 No.Lu Şube E. İşyeri Temsilcisi
107- Mehmet Evcimen / Tekgıda-İş E. İşyeri Baştemsilcisi
108- Gürbüz Çuhadar / Otomobil-İş E. İşyeri Temsilcisi
109- Dinçer Güzeloğlu / Belediye-İş Ankara E. İşyeri Temsilcisi
110- Ali Çınar / Denizciler Sen. İşyeri E. Baştemsilcisi
111- Yılmaz Çuhadar / E. Otomobil-İş İşyeri Baştemsilcisi
112- Fevzi Yıldız / Yol-İş E. Delegesi
113- Mehmet Selçuk Ünal / Şeker-İş Ankara Şube E. İşyeri Temsilcisi
114- Selver Kaplan / Tekgıda İş Adana Sigara Fabrikası E. İşyeri Temsilcisi
115- Songul Şen Çağlar / Belediye-İş E. İş-yeri Baştemsilcisi
116- Süleyman Çelik / Eğitim-İş E. Evren (Ankara) Temsilcisi
117- Süleyman Doğan / Tekgıda-İş E. 17. Bölge Yöneticisi Ve Yol-İş E. İşyeri Temsilcisi 118- Nezih
Nizamettin Güner / Tezkoop-İş E. İşyeri Temsilcisi
119- Şadi Çağlayan / Ağaç-İş E. İşyeri Temsilcisi
120- Ekrem Arslan /Genel-İş E. İşyeri Temsilcisi
121- Sadık Kebapçı / SES E. İş-yeri Temsilcisi
122- Kaya Çetecioğlu / Kapfer-Sen İşyeri Temsilcisi, Tüm Bel-Sen Ankara İşyeri E. Temsilcisi
123-Mehmet Kavut / Genel-İş Adana 2 No.lu Şube E. İşyeri Temsilcisi
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