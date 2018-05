Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in Cumhurbaşkanı olması için başlatılan 100 bin imza kampanysına destek büyüyor.

Türkiye’nin değerli sanatçıları, Ergenekon tertibi sürecinde Silivri duvarlarını yıkmak için yıllarca mücadele verdi. “Vatanseverler serbest bırakılsın!” diye önce bariyerleri, sonra Silivri duvarlarını yıktı. Yüzbinler toplanarak “Beni de alın!” diye haykırdı. Dün serbest kalması için Silivri önlerinde mücadele veren öncü sanatçılar, bugün “100 bin imza bariyeri”yle adeta yeniden hapsedilmek istenen Dr. Doğu Perinçek’in yanında yer aldı.



“Bu bariyeri de yıkacağımız ve aşacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın,” diyorlar. Çünkü Türkiye yeni bir yol ayrımına gelmiş bulunuyor. Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında Türkiye ya bugünkünden çok daha kötü bir sürece mahkum olacak ya da zincirlerini kırıp başı dik bağımsız Türkiye rotasına girecek.



Türk milletini parçalanmanın eşiğine getirenler, esarete batıranlar şimdi de bin bir zorluk ve baskıyla, onlara hiç benzemeyen bir büyük liderin, Dr. Doğu Perinçek’in aday olma yolunu, 6 günde 100 bin imza ile tıkamaya kalkıştılar. Böyle yapmakla, “Sistemin içinde herkes Cumhurbaşkanı adayı olabilir, fakat Dr. Doğu Perinçek aday olamaz!” demekte ve Dr. Doğu Perinçek’in önünü daha baştan kesmek istemektedirler. İşte, duyarlı sanatçılar buna izin vermeyeceklerini belirttiler. Bilmiyorlar ki Türk milleti zorlukların milletidir ve bunu da aşacaktır. Bu “gaflet, dalalet ve hıyaneti” durdurmak için sanatçılar Dr. Doğu Perinçek’in Cumhurbaşkanlığı adaylığını destekliyor ve bütün vatanseverleri de destek olmaya çağırıyor.



KAHRAMANLARDAN BİRİ DE SİZ OLUN



Türk milleti tarihte “Az zamanda büyük işler başardı!” Şimdi benzer bir sınavdan daha başarıyla geçecektir. Sanatçılar diyor ki: “Siz de 4 Mayıs - 9 Mayıs arasında bir gün ve sadece birkaç saatliğine evinizden çıkın, İlçe Seçim Kuruluna gidin ve Perinçek için imzanızı verin. Tarihe geçecek 100 bin kahramandan biri de siz olun.”



Sanatçılar, bütün vatanseverleri, Dr. Doğu Perinçek’i aday göstermeye ve desteklemeye çağırıyor.



Bugün hayatta olmayan, fakat “Beni de alın” diyerek Silivri direnişine hayat veren Türk milletinin onuru, büyük sanatçı ve yazarlarımız Altan Günbay, Alpaslan Işıklı, Demirtaş Ceyhun, Emin Özdemir, Erdoğan Alkan, Esin Afşar, Fikrat Otyam, Halit Refiği, Kaya Özsezgin, Kayıhan Keskinok, Levent Kırca, Muzaffer İzgü, Oktay Akbal ve Tarık Akan’ı saygıyla anıyoruz.



İŞTE O İSİMLER



Adnan Binyazar (Yazar), Afşar Timuçin (Şair), Akif Şenoğlu (Ressam), Abdullah Gürgün (Yazar), Ali Narçın (Yazar), Adviye Bal (Ressam), Ahmet Miskioğlu (Yazar), Ahmet Kalkan (Ressam), Alişan Birlik (Yazar), Aydın Öztürk (Şair), Ahmet Turan Kul (Şair-Yazar), Aydın Ilgaz (Yayıncı-Yazar), Ahmet Yıldız (Yazar), Akın Ok (Şair), Alpay Tuğlu (Fotoğraf Sanatçısı), Ayhanım Sun (Devlet Bale Sanatçısı), Başak Bugay (Ressam), Bedrettin Aykın (Şair), Barış Sarıbaş (Ressam), Cafer Tiryaki (Yazar), Cemalettin Göbelez (Müzisyen), Celal İlhan (Yazar), Cengiz Samsun (Tiyatro Oyuncusu), Dilek Türker (Tiyatro Sanatçısı), Deniz Özevcen (Ressam, TSB Yön. Kurulu Üyesi), Doğan Canku (Müzisyen), Engin Ayça (Sinema Yönetmeni), Ekrem Kahraman (Ressam), Engin Turgut (Şair-Yazar), Ertuğrul Ateş (Ressam), Filiz Otyam (Ressam), Gülsen Tuncer (Tiyatro-Sinema Sanatçısı), H. Hüseyin Yalvaç (Şair-Yazar), Hidayet Karakuş (Şair), Hüseyin Haydar (Şair), Halil Kumova (Tiyatro-Sinema Oyuncusu), Hayati Asılyazıcı (Sanat Eleştirmeni), Haluk Çetin (Müzisyen), İbrahim Balaban (Ressam), İnci Özdil (Orkestra Şefi), İsa Çelik (Fotoğraf Sanatçısı-Yazar), İrfan Yalçın (Yazar), Leyla Şahin (Şair), Müjdat Gezen (Tiyatro Oyuncusu-Yönetmen), Muzaffer Akyol (Ressam), Muazzez İlmiye Çığ (Sümerolog-Yazar), Mehmet Özbek (Türk Halk Müziği Sanatçısı), Muharream Pire (Ressam), Meriç Velidedeoğlu (Yazar), Mecit Ünal (Şair-Yazar), Mustafa Aslan (Yazar), Nazlı Işıldak (Piyanist), Nejat Koper (Tiyatro Oyuncusu), Nihat Ziyalan (Şair), Nevra Bucak (Yazar), Neriman Oyman (Ressam), Nihat Genç (Yazar),Nur Çiçek (Ressam, TSB Genelbaşkan Yardımcısı), Nurşen Pire (Ressam), Onur Caymaz (Yazar, Şair), Orhan Karaveli (Yazar), Öner Yağcı (Yazar), Osman Şahin (Yazar), Özdemir Nutku (Prof. Dr. Yazar), Özdemir İnce (Şair), Ramis Dara (Yazar), Rıza Zelyut (Yazar), Sarper Özsan (Besteci Yazar), Seden Kızıltunç (Tiyatro Oyuncusu), Selahattin Akarsu (Halk Ozanı), Sevda Aktolga (Sinema Sanatçısı), Sıdıka Özdil (Besteçi), Seden Kızıltunç (Tiyatro Sanatçısı), Seyyit Nezir (Şair), Süleyman Karakul (Ressam), Tunç Günbay (Tiyatro oyuncusu), Tansu Bele (Yazar), Tozan Alkan (Şair); Tuna Kiremitçi (Müzisyen, Yazar), Tuncer Cücenoğlu (Yazar), Tülin Onat (Ressam), Ufuk Karaali (Sinema-Tiyatro Oyuncusu), Uğur Kökden (Yazar), Yavuz Daloğlu (Müzikolog, Besteci), Yılmaz Gruda (Şair-Yazar), Yusuf Alper (Şair), Yetkin Aröz (Yazar), Yıldız Cıbıroğlu (Yazar), Zafer Bilgin (Sanat Yönetmeni), Zeliha Berksoy (Tiyatro Oyuncusu).



CHP’Lİ VEKİL: BUGÜN İLK İŞ İMZA VERMEYE GİDECEĞİM



Eski CHP Milletvekili Ahmet Güryüz Ketenci de Perinçek’e destek verdi ve şunları söyledi: “Yarın sabah (bugün) ilk iş olarak YSK’ya gidip Vatan Partisi Lideri’ne ailemle birlikte oy vereceğiz. Birincisi Türkiye’nin en seçkin entellektüeli. Adamın sadece Türkiye ile ilgili 53 tane yazdığı kitabı var. Suriye, Irak, İran, Rusya ile ilişkilerde Vatan Partisi kadrosuyla yaptığı girişimleri biliyoruz. Bir takım düşmanların kimilerini aşındırarak kimilerini tamamen yok ederek Türkiye ile ilgili uluslarası alanda iyi ilişkilerin kurulmasına yardımcı oldu. Sözde Ermeni soykırımı meselesine bakın, 60 yıllık çok partili hayatta, devletin yapamadığı bir olayı Talat Paşa Komitesi’yle ezen adam. Biraz vicdan ya insan aydın olarak utanır. Ben 10 yıl parlementerlik yaptım, ben bu adamı desteklemezsem utanırım. Sabahleyin ilk işim ona oy vermek olacak.”



‘SONUNA KADAR DESTEKLİYORUZ’



| Ressam Bedri Baykam: Cumhurbaşkanı adaylığının 5 güne sıkışan 100 bin imza + 131 bin TL ile gelmesi demokrasi / anayasa ilişkisi açısından büyük hayal kırıklığı. Örneğin Doğu Perinçek gibi bu yarışa renk katacak çok değerli bir isim, umarım bu 5 gün şartı nedeniyle sıkışmaz! Bir türlü siyaset özgürleşmiyor!



| Prof.Dr Cemalettin Göbelez: 1968’de FKF’nin başkanlığından günümüze kadar emperyalizmle mücadeleden hiç vazgeçmeyen, ömrünün üçte birini ülkemizin bağımsızlığı için hapislerde geçiren dürüst, 75 tane aydınlatıcı kitabın yazarı bilim ve devlet adamı, ülkemizi dünyada temsil etmiş ve edebilecek birikimi olan Sayın Dr. Doğu Perinçek’in Cumhurbaşkanı adayı olması için bir imza veriyor, tüm yurttaşlarımızı ona oy vermeye çağırıyorum.



Ressam Mustafa Şanlı: Türkiye’de sanata dair söyleyecekleri ve yapacakları olan tek lider Doğu Perinçek olduğundan dolayı, benim de oyum Doğu Perinçek’e



| Piyano Öğretmeni Doç. Dr İlhan Tonger: Yaşamı boyunca vatan sevgisiyle, insan sevgisiyle mücadele eden ve aydınlık geleceğimizi kuracağına inandığım Doğu Perinçek için bir imza da benden.



| Müzisyen Ali Ulusoy: Ülkemizde sanatın varolması için, aydınlık bir Türkiye hayal ettiğim için, Doğu Perinçek’e bir imza da ben veriyorum.



| EKM Yön. Krl. Üyesi Arzu Us: Erkan Yücel Kültür Merkezi yönetiminden biri olarak, Türkiye’yi ekonomik yönden kalkındıracağına inandığım için, Doğu Perinçek’e bir imza da benden.



| EKM Yön. Krl. Üyesi Sera Farman: Ermeni soykırımı yalanını bitirdiği ve ülkemize onurunu geri kazandırdığı için benim de oyum Doğu Perinçek’e.



| Ressam Muhsin Bilyap: Emperyalizme karşı olduğu için, hukuku ve eğitimi düzelteceği için oyum Doğu Perinçek’e.



| Ressam Yrd Doç Vural Yıldırım: Tam bağımsız Türkiye için, özgürlük ve ayrımsız bir ülke için oyumu Perinçek’e veriyorum.



| Yrd Doç.Dr Burhan Tarlabaşı - Kaval Sanatçısı/İTÜ Öğretim Üyesi: Hemşehrim Doğu Perinçek, yöremizin eşraf ailelerindendir. Ülkemiz için çok şeyler yapacağından kuşkum yoktur. Başarıların diler, yürekten kutlarım.



| Şair Seyyit Nezir: Doğu Perinçek; 27 Mayıs sonrasında TİP’in ve 68 Kuşağı’nın bağımsızlık ve demokrasi mücadelesiyle gelişen bütün süreçlerde başta emekçiler olmak üzere toplumun tüm kesimleri için büyük değer taşıyan çok önemli ve sayısız başarıya öncülük etmiş, örgütsel ve kuramsal çalışmalarıyla tarihsel boyutta katkı vermiş; son 50 yılın yarısını cezaevlerinde geçirdiği halde savaşımını dimdik sürdürmüş, emperyalizme karşı savaşta ve FETÖ darbesinin püskürtülmesinde en etkili kavgayı yürütmüş, Türkiye’yi bölme planlarının parçası olan Ermeni soykırımı yalanını arkasında hiçbir resmî destek olmaksızın güçlü bir yurtseverlik dayanışmasıyla uluslararası alanda açığa çıkarmış, Türkiye’yi dünya çapında temsil edecek tek önder olduğunu kanıtlamıştır. Bugün onun Cumhurbaşkanı adaylığı için imza vermekle güne başlıyorum.



| Yazar Ahmet Yıldız: Yıllardır süren bir siyasi hareketin lideri olarak Türkiye politik hayatında vazgeçilmez bir değeri olarak elbetteki çok önemli bir isim. Aday olması gerekiyordu. Umarım başarır, sonuna kadar destekliyoruz.



80’li yılların en ünlü müzik gruplarından Beyaz Kelebekler’in üyeleri Bülent Ortaç ve Ender Akarcan da Perinçek’e destek verdi.



‘ŞEHİT AMCAM İÇİN İMZA VERECEĞİM’



ASALA Terör Örgütü’nün şehit ettiği Büyükelçi Ahmet Galip Balkar’ın yeğeni, Celal Kemal Baykar Perinçek için neden imza vereceğini şöyle anlattı: “Devletimizin yapamadığını sözde Ermeni soykırımı iddialarını Perinçek bitirdi. AİHM’de İsviçre’de hakim karşısına çıkıp bangır bangır bağırarak, ‘Biz Ermeni soykırımı yapmadık, vatanımızı savunduk’ dedi. AİHM’de parlemento ve mahkemelerin soykırım kararı alamaz diye bir karar çıkardı. Benim amcam ‘Türkler soykırım yapmadı’ dediği için şehit edildi. Perinçek’e oy verip hem amcamı hem de şehit edilen diğer büyükelçilerimizin de hakkını savunacağım. Ben şimdi gidip de Meral Akşener’e mi oy vereyim, Temel Karamollaoğlu’na mı? 100 bin imza için de oy vereceğim, oyumu da atacağım.”



İŞTE PERİNÇEK'E DESTEK VERENLER



Toplumun önde gelen aydın, sanatçı, sendikacı ve akademisyenlerden Perinçek'in Cumhurbaşkanlığı adaylığına destek ve imza çağrısı geldi. İşte Perinçek'e destek veren aydın, sanatçı, sendikacı ve akademisyenlerin listesi:



Prof. Dr. Süheyl Batum - CHP Eskişehir Eski Milletvekili



Prof. Dr. Sina Akşin - Ankara Üniversitesi



Erten Acır - Terörle Mücadele Gazisi



Yavuz Alogan - Yazar, Çevirmen



Sarper Özsan - Müzisyen, 1 Mayıs Marşı Bestecisi



Müjdat Gezen - Tiyatro Sanatçısı



Nihat Genç - Gazeteci, Yazar



Prof. Dr. Birgül Ayman Güler - Akademisyen-Yazar, CHP İzmir Eski Milletvekili



Oktay Ekşi - Gazeteci-Yazar, CHP İstanbul Eski Milletvekili



Haluk Çetin- Müzisyen



Osman Şahin - Yazar



Rıza Zelyut - Gazeteci, Yazar



Süleyman Saim Tekcan - Akademisyen, Sanatçı



Tuncer Cücenoğlu -Tiyatro Yazarı



Nilgül Doğan -Vardiya Bizde Platformu Sözcüsü



İnci Özdil -Türkiye'nin İlk Kadın Orkestra Şefi



Korgeneral Hasan Kundakçı -Tamburalı Paşa, Çelik Harekatı Komutanı



Orgeneral Saldıray Berk -3. Ordu Eski Komutanı



Muzaffer Akyol -Ressam



Gökalp Eren -1968 Gençlik Hareketi Önderi, 68'liler Birliği Vakfı Eski Genel Başkanı



Filiz Otyam -Sanatçı



Cenap Yener -Milli Futbolcu



Adnan Binyazar -Yazar



Engin Ayça -Yönetmen



Prof. Dr. Emin Gürses -Akademisyen



Alper Sunaçoğlu -Milli Yüzücü



Gülsen Tuncer -Tiyatro Sanatçısı



Rıza Zelyut -Gazeteci, Yazar



Süleyman Saim Tekcan -Akademisyen, Sanatçı



Tuncer Cücenoğlu -Tiyatro Yazarı



Nilgül Doğan -Vardiya Bizde Platformu Sözcüsü



İnci Özdil -Türkiye'nin İlk Kadın Orkestra Şefi



Hüsamettin Cindoruk -Türkiye Büyük Millet Meclisi Eski Başkanı



Seden Kızıltunç -Tiyatro Sanatçısı (Uzaylı Zekiye)



Doğan Canku -Müzisyen



Prof. Dr. Rahmi Aksungur -Mimar Sinan Üniversitesi E. Rektörü



Mustafa Pamukoğlu -Görev Vakfı Başkanı, Aydınlık Gazetesi Yazarı



Özdemir İnce - Yazar, Şair



Prof. Dr. Mustafa Yurtkuran -Uludağ Üniversitesi E. Rektörü



Namık Kemal Boya -68'liler Birliği Vakfı Başkanı



Nazım Mutlu -Ulusal Eğitim Derneği Genel Başkanı



Cem Dikmen -Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı



Yıldırım Gençer - TLB Genel Başkanı



Hüseyin Öz - Çankaya Cemevi Yaptırma Derneği Başkanı



Kemal Kerinçsiz -Avukat



Ali Rıza Dizdar -Avukat



Ruhan Çakıroğlu - Tüm Avrasya Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı / Bir Kuşak Bir Yol Proje Merkezi Türkiye Temsilcisi



Nazım Aygün - İnşaat Müteahhitleri İşveren Sendikası Başkanı



Ali Kel - Amasya Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı



Sabahattin Önkibar -Aydınlık Gazetesi Yazarı



Mecit Ünal -Şair



Canan Arıtman - Cumhuriyet Kadınları Derneği Başkanı



Tansu Bele -Yazar



Ali Erdinç - Emekli Tümgeneral



Prof. Dr. Ahmet Kumrulu



Mustafa Özbek -Halk Müziği Sanatçısı



Gazi Ahmet Tarık Külege



Gazi Jandarma Astsubay Ali Gümüştaş



Nurşen Pire - Ressam



Süleyman Karakul -Ressam



Muharrem Pire - Ressam



Ayhanım Sun -Emekli Devlet Bale Sanatçısı ve Bale Öğretmeni



Tülin Onat -Ressam



Prof. Dr. Enis Öksüz -Eski Ulaştırma Bakanı, TBMM 21. Dönem Milletvekili



Prof. Dr. Süheyl Batum -TBMM 24. Dönem Milletvekili



Orhan Karaveli -Yazar



Zeliha Berksoy -Tiyatro Sanatçısı



Dilek Türker-Tiyatro Sanatçısı



Prof. Dr. Sencer İmer



Prof. Dr. Sina Akşin - Akademisyen-Yazar



Nazlı Işıldak - Piyanist



Yavuz Daloğlu - Müzikolog



Lütfü Akdoğan -Eski Adalet Partisi Konya Milletvekili, Gazeteci-Yazar (Türkiye'nin ilk savaş muhabiri)



Ali Ahmet Ertürk -DSP Eski Milletvekili



Aydın Özakın -Emekli Vali



Tümgeneral Tarık Özkut -GATA Eski Haydarpaşa Komutanı:



Hüseyin Haydar -Şair, Aydınlık Gazetesi Yazarı



Demokrat Parti döneminde 1950 ile 1960 yılları arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı yapan Refik Koraltan'ın oğlu Yavuz Koraltan



Erol Ertuğrul -Avukat



Dr. Ali Su -19. Dönem DYP Milletvekili



Zehra Bilge Eray -Kıbrıs Türk Kültür Derneği İstanbul İl Başkanı



Prof. Dr. Mehmet Yuva -Aydınlık Gazetesi Yazarı, Akademisyen:



Hatay Yurdakul -Şenol Güneş'in Hocası



Akademisyenler



Öğr. Gör. Burçak Evren-Marmara Üniversitesi/Okan Üniversitesi.



Dr. Ali Sarıbıyık-Sakarya Üniversitesi.



Öğr. Gör. Lale Akalın -İstanbul Üniversitesi.



Prof. Dr Ersin Tulunay -ODTÜ



Prof. Dr. Atilla Altunel -İstanbul Üniversitesi



Prof. Dr. Aydın Ankay -Kıbrıs Girne Amerikan Üniversitesi



Prof. Dr. Bilgül Ayman Güler -Ankara Üniversitesi



Prof. Dr. Birol Kılkış -Başkent Üniversitesi



Prof. Dr. Cüneyt Akalın -Arel Üniversitesi



Prof. Dr. Dilek Gözütok -Ankara Üniversi



Prof. Dr. Emin Gürses -Sakarya Üniversitesi



Prof. Dr. Ercan Enç -Mustafa Kemal Üniversitesi



Prof. Dr. Eren Omay -İTÜ



Prof. Dr. Erol Özden -Abant İzzet Baysal Üniversitesi



Prof. Dr. Esin Ergin -İstanbul Üniversitesi



Prof. Dr. Haluk Eraksoy -İstanbul Üniversitesi



Prof. Dr. Hamit Zafer Kars -Cumhuriyet Üniversitesi



Prof. Dr. Hüseyin Çağrı Sağlam -Bilkent Üniversitesi



Prof. Dr. Korkmaz Alemdar -Gazi Üniver- sitesi



Prof. Dr. Kürşat Yıldız -Kocaeli Üniversitesi



Prof. Dr. İrfan Erdoğan -Gazi Üniversitesi



Prof. Dr. Mehmet To- mak -ODTÜ



Prof. Dr. Melek Dosay Gökdoğan -Ankara Üniversitesi



Prof. Dr. Nilgün Çerikçioğlu -Marmara Üniversitesi



Prof. Dr. Osman Şadi Yenen -İstanbul Üniversitesi



Prof. Dr. Ramiz Aydın -Marmara Üniversitesi



Prof. Dr. Rem-zi Demir -Ankara Üniversitesi



Prof. Dr. Se- mih Koray -Bilkent Üniversitesi



Prof. Dr. Sencer İmer -Hacettepe Üniversitesi



Prof. Dr. Serap Kuruca -İstanbul Üniversitesi



Prof. Dr. Sina Akşin -Ankara Üniversitesi



Prof. Dr. Talat Tevruz -İTÜ



Prof. Dr. Taner Çamsarı -Dokuz Eylül Üniversitesi



Prof. Dr. Tijen Yeşim -Okan Üniversitesi



Prof. Dr. Tülin Oygür -Gazi Üniversitesi



Prof. Dr. Ümit Akkoyunlu



Prof. Dr. Yıldırım Beyatlı Doğan -Ankara Üniversitesi



Prof. Dr. Rahmi Aksungur -Mimar Sinan Üniversitesi



Prof. Dr. Ahmet Kumrulu -Ankara Üniversitesi



Prof. Dr. Cengiz Çakır-Ege Üniversitesi



Prof. Dr. Ali Rıza Odabaşı -Adnan Menderes Üniversitesi



Prof. Dr. Eyüp Selahattin Karakaş -Erciyes Üniversitesi



Prof. Dr. Yüksel Şahin -Adnan Menderes Üniversitesi



Doç. Atakan Hatipoğlu - Adnan Menderes Üniversitesi



Öğr. Gör. Dr. Hüseyin Şenkayas -Adnan Menderes Üniversitesi



Sendikacılar



1- Melih Hüsnü Yılmaz -Liman İş E. Genel Başkanı



2- Sefa Koçoğlu / KESK ESM E. Genel Başkanı, Genel Enerji-Sen E. Genel Başkanı



3- Bilal Şimşir / KESK Kültür Sanat Sen E. Genel Başkanı



4- Ali Gül / Genel Sağlık-İş E. Genel Başkanı



5- Günay Toprak / Genel Sağlık-İş Kurucu Genel Başkanı



6- Şahin Çulcuoğlu / Kültür-İş E. Genel Başkanı



7- Şamil İlter / E. Toprak-İş Genel Başkanı



8- Baki Özilhan / E. Mem-Der Genel Başkanı



9-Hüseyin Kadri Gültekin / TarımOrkam Sen E. Genel Sekreteri



10- Hasan Bulut / Birleşik Büro-İş E. Genel Sekreteri



11- Mehmet Özdemir / Genel Sağlık-İş E. Merkez Yönetim Kurulu Üyesi



12- Kamer Doğan / Eski Devrimci Bank-İş Genel Sekreteri



13- Rıza Beke /Çitos İş E. Genel Sekreteri



14- Ömer Bakkal / Tarım Orkam Sen E. Genel Hukuk Sekreteri



15- Beşir Akbaba / Birleşik Büro-İş Merkez Yönetim Kurulu E. Üyesi



16- Nedim Selçuk / Genel Enerji-Sen Merkez Denetleme Kurulu E. Üyesi



17- Nurhayat Boyraz / Emekli-Sen Merkez Yürütme Kurulu E. Üyesi Ve Eğitim Dairesi E. Başkanı



18- Tuncay Kireçkaya/ Türk-İş 3. Bölge Temsilci Yardımcısı / Tekgıda-İş E. Ege



Bölgesi Sekreteri / Tekgıda-İş İzmir 2. Nolu Şube Başkanı



19- Fikret Ayaz / Genel-İş İç Anadolu Bölge E. Başkanı



20-Akif Yılmaz/ DİSK 13. Bölge E Temsilci Yardımcısı



21- Dursun Karadağ / Tüm Sosyal-Sen E. Örgütlenme Sekreteri, Altındağ Şube E. Başkanı



22- Mehmet Sazak / E. Tös Kastamonu Şubesi Başkanı



23- Fikri Sarıkaya / Petrol-İş İstanbul Şube E. Başkanı



24- Metin Tezerer / Şeker-İş Eskişehir Şube E. Başkanı



25- Erdal Demirkan / Deri-İş İstanbul Şube E. Başkanı



26- Adem Beyaz / Eğitim-İş Samandağ Şube E. Başkanı



27- Ahmet Tozer / Demiryol-İş Eskişehir Şube E. Başkanı



28- Ayhan Sönmez / Tekgıda-İş Adana 5 No.Lu Şubesi E. Başkanı



29- Necati Eren / E. Maden-İş Bölge Temsilcisi



30- Engin Kurşuncu / Maden-İş E. Soma 2 No.Lu Şube Başkanı



31- Fethi Sönmez / Eğitim-İş Ve Eğitim-Sen Düzce Şube E. Başkanı



32-Hüseyin Çimen / Eğitim-İş Biga Şube E. Başkanı 33- Hüseyin Mercan / Eğitim-İş Denizli Şube E. Başkanı



34- Cuma Kaplan / Emekli-Sen E. Şube Başkanı / Kesk Haber-Sen Kurucusu



35- Mehmet Ali Çelik / Çimse-İş Şube E. Başkanı



36- Musa Uzun / Tarım Orkam Sen Şube E. Başkanı



37- Kemal Uğurlu / ESM Ankara 1 Nolu Şube E. Başkanı, Enerji-İş Merkez Yön. Krl E. Üyesi



38- Süleyman Çelebioğlu / Eğitim-İş Giresun Şube E. Başkanı



39- Talat Özdemir / Belediye-İş İzmir Şube E. Başkanı



40-Temel Aras / Tüm Haber-Sen Eskişehir Şube E. Başkanı



41-Kemal Akman / Tekgıda-İş E. Marmara -Trakya Şube Başkanı



42- Bahattin Durak / İlk Eğitim-İş Devrek Şube Başkanı



43- Harun Bülbül / Eğitim-İş Aydın Şube E. Başkanı



44-Yılmaz Kabar / Tarım Orkam Sen E. Şube Başkanı



45-Kaan Polatlar / Eğitim-Sen 8 Nolu Şube E. Başkanı



46-Ercan Çakmakçı / Tekgıda-İş Rize Şube Başkan Yardımcısı



47-Esat Budaklar / Petrol-İş İstanbul Şube E. Sekreteri



48- Abdullah Baş / Harb-İş Eskişehir Şube E. Mali Sekreteri



49-Fevzi Deliömeroğlu / TEKSTİL E. Örgütlenme Sekreteri



50-Sedat Sümbül / Eğitim-Sen Eskişehir Şube E. Sekreteri



51-Yücel Aydın / ESM Ankara 1 Nolu Şube E. Sekreteri



52- Sadık Akbuğa / Tüm Enersen E. Şube Sekreteri



53- Adnan Boğa / Yol-İş İzmir 3 Nolu Şube Yönetim Kurulu E. Üyesi



54-Ali Kel / Belediye-İş İETT Şube Yönetim Kurulu E. Üyesi



55- Ali Rıza Susam / E. Otomobil-İş İşyeri Temsilcisi, Emekli-Sen Beyoğlu Şube Yön. Kurulu Üyesi



56- Alper Yaldır /Eğitim-İş Altındağ Şube Yönetim Kurulu E. Üyesi



57- Arife Şakacı / Tüm Sağlık-Sen E. Eşbaşkanı Ve Yönetim Kurulu E. Üyesi



58- Ayşe Dinç Ayhan / ESM Ankara Şubesi Yönetim Kurulu E. Üyesi



59- Bünyamin Gülle / Eğitim-İş GOP Şube Yön. Krl. E. Üyesi 60- Ercüment Çamlı / Eğitim-İş Ankara Şube Yönetim Kurulu E. Üyesi 61- Süleyman Güven /DİSK Gıda-İş Şişli Şubesi E. Eğitim Sekreteri



62- Fuat Ispalarlı / Tüm Haber-Sen Merkez Yönetim Kurulu E. Üyesi



63-Halil Yapağılı / Eğitim-İş Aydın Şube Yönetim Kurulu E. Üyesi



64- Hasan Toprak / Haber-Sen İstanbul Şube Yönetim Kurulu E. Üyesi



65- İbrahim Kasapoğlu / Eğitim-İş Denizli Şube Yönetim Kurulu E. Üyesi



66- İsrafil Tekin / Emekli-Sen Kurucusu



67- Kazım Koçer / Eğitim-Sen Konya Şube E. Sekreteri



68- Mehmet Akkaya / Belediye-İş Ankara 3 Nolu Şube Yön. Kurulu. E. Üyesi



69- Muammer Altuner / Maden-İş Adana Taşlıtarla E. Lokal Başkanı



70- Murat Yıkılmaz /Belediye-İş Şube Yönetim Kurulu E. Üyesi



71- Mustafa Cerit / Gıda-İş E. İşyeri Temsilcisi, Petrol-İş E. Eğitim Sorumlusu



72- Mustafa Odabaşı / Petrol-İş Ankara Şube E. Yönetim Kurulu Üyesi



73- Müslim Arı / Eğitim-İş Ankara 2 Nolu Şube E. Denetleme Kurulu Üyesi



74- Oğuz Namık Günbay /Eğitim-İş Denizli Şube Yönetim Kurulu E. Üyesi



75- Osman Fevzi Sirel / BASS Eski Boğaziçi Şube Yönetim Kurulu Üyesi



76- Refik Saydam / Eğitim-İş Kurucu Üyesi



77- Sabri Kasapoğlu / Eğitim-İş Denizli Şube E. Basın Yayın Sekreteri



78- Satılmış Hokka / Özgıda-İş Fatih Şubesi E. Yön. Kurulu Üyesi, Belediye-İş E. İşyeri Temsilcisi



79- Sefa Köken / Maden-İş E. Soma Şube Örgütlenme Sekreteri



80- Yusuf Yalçın / Haber-Sen Şube Yönetim Kurulu E. Üyesi



81- Sevim Deligöz / Tüm Sağlık-Sen Yönetim Kurulu E. Üyesi



82- Cemal Bahadır / Belediye-İş Denetleme Kurulu Üyesi Ve Trabzon Şube E. Mali Sekreteri 83- Hüseyin Yüzügüzel /



Eğitim-Sen İstanbul 3 Nolu Şube Örgütlenme Bürosu E. Üyesi Ve Üst Kurul Delegesi 84- Nuri Gökçek / Eğitim-İş İstanbul 3 Nolu Şube E. Yönetim Kurulu Üyesi



85- Ömer Öztürk / Eğitim İş Rize E. Şube Başkanı Ve Eğitim-Sen Rize



Şube E. Sekreteri



86- Ömer Sakallı / Eğitim-İş E. Şube Eğitim Sekreteri 87- Meltem Gürsoy / Sosyal İş E. İşyeri Baş-



temsilcisi



88- Sebahattin Gönül / Petrol-İş Diyarbakır Şube E. İşyeri Baştemsilcisi



89- Ömer Mert / Selüloz İş Sendikası Kağıt Torba Fabrikası E. Baştemsilcisi



90- Nursel İnal / Tekgıda-İş Cibali İşyeri Baştemsilcisi



91- Mohan Özgüllü / Tüm Sağlık-Sen Örgütlenme Sekreteri, Ses Kurucu Üyesi



92- Süreyya Kocamaz / Eğitim-İş E. Fatih Bölge Temsilcisi



93- Mehmet Zeyrek / Eğitim-Sen İstanbul 5 Nolu Şubesi E. İşyeri Temsilcisi



94- Zülküfe Gültekin / Eğitim-İş E. İşyeri Temsilcisi



95- Mehmet Doğan / Eğitim-İş E. İşyeri Temsilcisi



96-Gazi Karaali / Yol-İş Hatay Şube İşyeri Temsilcisi



97-Haydar Keskin / Otomobil-İş İşyeri E. Baştemsilcisi



98-Hıdır Hokka / Genel-İş İşyeri E. Baştemsilcisi



99-Bora Özdemir /Tezkoop-İş E. Baştemsilcisi



100- Bülent Dalkılıç / Genel-İş E. İşyeri Temsilcisi



101- Erdal Bakoğlu / Tez-Koop İş İşyeri E. Baştemsilcisi



102- Erkan Bakkal / Türk-Metal E. İşyeri Temsilcisi



103- Aydın Şimşek / Liman-İş İşyeri E. Temsilcisi



104- İlyas Kaygusuz / Genel-İş E. Mamak Şube E. İşyeri Temsilcisi



105- İsmail Hoşça / Cevher-İş E. İşyeri Baştemsilcisi



106- İsmail Çiftumut / Tekgıda-İş Adana 1 No.Lu Şube E. İşyeri Temsilcisi



107- Mehmet Evcimen / Tekgıda-İş E. İşyeri Baştemsilcisi



108- Gürbüz Çuhadar / Otomobil-İş E. İşyeri Temsilcisi



109- Dinçer Güzeloğlu / Belediye-İş Ankara E. İşyeri Temsilcisi



110- Ali Çınar / Denizciler Sen. İşyeri E. Baştemsilcisi



111- Yılmaz Çuhadar / E. Otomobil-İş İşyeri Baştemsilcisi



112- Fevzi Yıldız / Yol-İş E. Delegesi



113- Mehmet Selçuk Ünal / Şeker-İş Ankara Şube E. İşyeri Temsilcisi



114- Selver Kaplan / Tekgıda İş Adana Sigara Fabrikası E. İşyeri Temsilcisi



115- Songul Şen Çağlar / Belediye-İş E. İş-yeri Baştemsilcisi



116- Süleyman Çelik / Eğitim-İş E. Evren (Ankara) Temsilcisi



117- Süleyman Doğan / Tekgıda-İş E. 17. Bölge Yöneticisi Ve Yol-İş E. İşyeri Temsilcisi 118- Nezih



Nizamettin Güner / Tezkoop-İş E. İşyeri Temsilcisi



119- Şadi Çağlayan / Ağaç-İş E. İşyeri Temsilcisi



120- Ekrem Arslan /Genel-İş E. İşyeri Temsilcisi



121- Sadık Kebapçı / SES E. İş-yeri Temsilcisi



122- Kaya Çetecioğlu / Kapfer-Sen İşyeri Temsilcisi, Tüm Bel-Sen Ankara İşyeri E. Temsilcisi



123-Mehmet Kavut / Genel-İş Adana 2 No.lu Şube E. İşyeri Temsilcisi