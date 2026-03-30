Silivri'de satışa hazır 306 at eti yakalandı

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hareket eden jandarma ekipleri, halk sağlığını hiçe sayarak at etini piyasaya sürmeye hazırlanan bir şebekeye yönelik ihbarı değerlendirdi. Beyciler Mahallesi'ndeki belirlenen adrese düzenlenen baskında, satışa hazır hale getirilmiş 306 kilo at eti ele geçirildi. Operasyon anında suçüstü yakalanan şebeke üyeleri, etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Operasyon kapsamında Durmuş S., Nedim B. ve İbrahim A. isimli şahıslar jandarma tarafından yakalandı. Şüpheliler hakkında Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "halk sağlığını tehdit" suçlamasıyla geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı. Ele geçirilen etlerin piyasa değerinin yaklaşık 150 bin TL olduğu öğrenilirken, imha işlemleri için ilgili birimlere bilgi verildi.

ADLİ SÜREÇ BAŞLADI

Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki sorgu işlemleri devam ediyor. Şüphelilerin ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından, yarın sabah saatlerinde Silivri Adliyesi’ne sevk edilmeleri bekleniyor. Yetkililer, gıda güvenliğini tehlikeye atan bu tür kaçakçılık faaliyetlerine karşı denetimlerin kararlılıkla süreceğini vurguladı.