Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı yakınlarında 18 Eylül'de başlatılan tatbikat sürüyor.
Irak sınırındaki Habur Sınır Kapısı'na yaklaşık 3 kilometre mesafede tır parkının karşısındaki alanda, 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla sevk ve idaresinde, 28. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kurumahmut emir komutasında yürütülen tatbikat, Irak Silahlı Kuvvetleri birliklerinin katılımıyla müşterek devam ediyor.
Tatbikatta bugün askerlere tanklarla ilgili eğitim verildi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, TSK tarafından 18 Eylül'de Silopi/Habur bölgesinde başlatılan tatbikatın 26 Eylül'de üçüncü safhasına geçildiği, tatbikatın bu safhasının bölgeye intikal eden Irak Silahlı Kuvvetlerine bağlı birlik ve unsurların da katılımıyla müşterek yürütüleceği bildirilmişti.
TSK tarafından üçüncü safhası Irak Silahlı Kuvvetleri birliklerinin de katılımıyla yürütülen tatbikat devam ediyor.
Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı yakınlarında 18 Eylül'de başlatılan tatbikat sürüyor.
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