Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak sınırındaki Silopi-Habur tatbikatı 3 ayı geride bıraktı.
Barzani'nin başarısızlıkla sonuçlanan bölücü referandumundan hemen önce, 18 Eylül'de başlamıştı tatbikat. 26 Eylül'de 3'üncü seviyeye geçilen tatbikata Iraklı askerler de katıldı.
Türk ve Irak askerleri, Barzani yönetiminin kontrolündeki bölgeye 3 kilometre mesafede "Taarruz tatbikatı" yaptı.
Eylül ayından beri devam eden tatbikat, TSK’nın en uzun süreli askeri manevralarından biri oldu.
Türk ordusu, Irak'taki gelişmelere karşı bir süre daha bölgedeki varlığını sürdürecek. Tatbikatın seviyesi Irak ve Suriye'deki gelişmelere göre değiştirilecek.
ulusal.com.tr
Silopi-Habur bölgesindeki tatbikat Türk ordusunun en uzun askeri tatbikatı olarak tarihe geçti. 3 ayı geride bırakan tatbikat Irak'taki gelişmelere göre değiştirilecek askeri manevralarla sürecek.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak sınırındaki Silopi-Habur tatbikatı 3 ayı geride bıraktı.
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