Sinan Ateş davasında bilirkişi raporunda çelişkili ifadeler

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkan Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin olay anını gösteren kamera görüntülerinin analizini içeren bilirkişi raporu tartışma yarattı. Raporda, Sinan Ateş'in yanında bulunan Selman Bozkurt ve Ahmet Keçik arasındaki silah transferi konusundaki ifadeler dikkat çekti.

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Sinan Ateş davasında bilirkişi raporunda çelişkili ifadeler
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Eski Ülkü Ocakları Genel Başkan Sinan Ateş'in öldürülmesinin ardından beklenen bilirkişi raporu yayınlandı ancak rapordaki bazı ifadeler tartışma yarattı.

Sinan Ateş cinayeti davasında yargılanan sanıklardan bazıları Ateş'i o sırada yanında bulunan Selman Bozkurt'un öldürmüş olabileceğini iddia etmişti. Kamera görüntüleri analiz edilerek yazılan bilirkişi raporunda tetikçi Eray Özyağci dışında Sinan Ateş'e ateş eden olmadığı belirtildi.

BOZKURT İTİRAF ETTİ ANCAK BİLİRKİŞİ "TANIMLAYAMADI"

Bilirkişi raporunda ayrıca olay esnasında yaralanan Selman Bozkurt'un olay anında yanlarında bulunan diğer kişi Ahmet Keçik'e bir şey verdiği ancak bunun tabanca olup olmadığının anlaşılamadığı belirtildi. Raporda yer alan bu ifade tartışmalara neden oldu.

Selman Bozkurt verdiği ifadede elindeki silahı ofise götürmesi için Ahmet Keçik'e verdiğini itiraf etmişti. Yayınlanan görüntülerde de bu transfer net olarak belli oluyor. Bozkurt'un ifadesinde rağmen bilirkişi raporunda silah transferinin "Bozkurt'un, Ateş'in yattığı yerde eğilir vaziyette Keçik'e bir şey verdiği ancak görüntülerden verilen maddenin tabanca olup olmadığı anlaşılamamıştır" ifadelerinin kullanılması dikkat çekti.

BİLİRKİŞİ HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILDIĞI İDDİA EDİLDİ

Oda TV, rapordaki çelişkili ifadeler nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca bilirkişi hakkında soruşturma açıldığını iddia etti. Haberde bilirkişi raporunun mahkemenin materyalleri göndermesinden 3 gün önce hazırlandığı belirtildi. Ayrıca sol kolundan yaralanan Selman Bozkurt'un bilirkişi raporunda sağ omzundan yaralandığı belirtildi.

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