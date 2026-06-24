Sinan Ateş davasında şoke eden tanık ifadesi: "Tiner çarptı, emniyetteki teşhisimi hatırlamıyorum!"

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin ana davadan dosyası ayrılan Mustafa Ensar Aykal ile Ateş'e ait kişisel bilgileri temin ettikleri iddiasıyla dosyaları birleştirilen diğer 8 sanığın yargılanmasına devam edildi. Toplam 9 sanığın mazeret bildirerek katılmadığı celsede, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, Ateş'in yakınları ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Mahkeme başkanı, beklenen bilirkişi raporunun dava dosyasına ulaştığını belirterek oturumu tanık beyanlarıyla sürdürdü.

''TİNER KAFAMI BULANDIRDI, HATIRLAMIYORUM''

Ana davada "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan tetikçi Eray Özyağci'yi daha önce emniyette teşhis eden C.Y., duruşmada tanık sıfatıyla dinlendi. İfade değişikliğini mesleğinde kullandığı kimyasallara bağlayan C.Y., "Recep Küçükerturan uzaktan akrabam olur. Ben boya işleri yaparım. 2023 yılında Recep'in bungalov işletmesinin vernik işini yaptım. Emniyete ifadeye çağırıldığımda teşhis ettiğim kişiyi hatırlamıyorum, kullandığım malzemede dolgu verniği, selülozik tiner içeriği mevcuttu, bu zehirli madde kafamı bulandırıyordu. Fatih'e sormuştum bana şahsın Kars'ın Digor ilçesinden olduğunu ve cezaevinden kaçtığını söylemişti. Yalnızca söz konusu şahsın kolunun sargılı olduğunu hatırlıyorum. Emniyette verdiğim ifadeyi de yaptığım teşhisi de hatırlamıyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, bahsedilen kimyasal maddelerin zihin bulanıklığına yol açacak nitelikte olmadığını hatırlatarak tanığa zehirlenme şüphesiyle hastaneye gidip gitmediğini sordu. Tanık C.Y., bu soruya "Hayır, gitmedim." yanıtını verdi. Tanık beyanının ardından söz alan sanık avukatları, aleyhte olan ifadeleri kabul etmeyerek müvekkillerinin beraatını ve uygulanan adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını talep etti.

"ADALET DUVARDA ASILI KALMASIN"

Duruşmayı takip eden Sinan Ateş'in ablası Sevda Ateş, dosyaya giren bilirkişi raporuna itiraz etti. Mahkeme heyetine seslenen Ateş, "Katillerin hak ettikleri cezayı almalarını talep ediyorum. Adalet mülkün temelidir yazısı sadece duvarda asılı kalmasın. Gereğinin yapılmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Sinan Ateş'in diğer ablası Selma Ateş Kazanç ise tanığın ifadelerindeki çelişkilere dikkat çekti. Tanık C.Y.'nin uzun süredir boya ve vernik işleriyle uğraştığı için bünyesinin zehirli maddelere alışık olması gerektiğini belirten Kazanç, emniyetteki teşhisin unutulmasının mantıklı olmadığını savundu. Sanıkların mahkeme salonunda olmamasına da tepki gösteren Kazanç, "Sanıkların tutuksuz yargılanmalarını istemiyorum. Buraya gelmemek için rapor alıp hasta numarası yapıyorlar, sokakta geziyorlar. Sinan Ateş cinayetinde sadece silahı tutan kişi suçlu değil, bütün sanıklar suçlu. Bu sanıklar tutuklanmadıkça suç işlemeye devam edeceklerdir." şeklinde konuştu.

Müşteki avukatları da mevcut bilirkişi raporunu kabul etmediklerini ve bu raporun hükme esas alınamayacağını belirterek yeni bir bilirkişi heyeti oluşturulmasını talep etti. Tanık beyanlarındaki çelişkiler nedeniyle C.Y. hakkında suç duyurusunda bulunulmasını isteyen avukatlar, sanıklar Burak Kılıç, Suat Yılmazzobu ve Mustafa Ensar Aykal'ın uygulanan adli kontrol tedbirlerini mazeretsiz şekilde ihlal ettiklerini ileri sürerek tutuklanmalarını talep etti. Görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıklardan Gürsel Horat'ın gelmediği takdirde zorla getirileceğini bildiren bir davetiye çıkarılmasını ve mevcut sanıkların durumlarının devamını istedi.

Ara kararını veren Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, adli kontrol altındaki sanıkların tutuklu yargılanması yönündeki talepleri reddederek sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmetti. Duruşma 18 Kasım tarihine ertelendi.

SİNAN ATEŞ CİNAYETİ DAVASINDA BUGÜNE KADAR NELER YAŞANDI?

Sinan Ateş cinayeti davasının geçmişi, 2 Ekim 2024 tarihinde Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde verilen kararlara dayanıyor. Ana davada mahkeme, tetikçi Eray Özyağci, olayda kullanılan motosikletin sürücüsü Vedat Balkaya ve cinayet mahallinde keşif yapan Suat Kurt'u "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etmişti. Bu üç sanık, müşteki Selman Bozkurt'a yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 13'er yıl hapis cezası aldı. Özyağci'ye ayrıca "ruhsatsız tabanca bulundurmak ve taşımak" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Azmettirici olarak yargılanan Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş, "tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. "Tasarlayarak öldürmeye yardım" suçundan sanıklar Aşkın Mert Gelenbey, Murat Can Çolak ve Emre Yüksel 18'er yıl, sanık Mustafa Uzunlar ise 15 yıl hapis cezası alırken, sanık Alper Atay "suçluyu kayırma" suçundan 2 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Aynı dosyada yargılanan Zekeriya Asarkaya, Hakan Saraç, Ufuk Köktürk, Mehmet Yüce, Osman Bayraktar, Caner Günay, Umut Ersoy, Çağlar Zorlu, Aytaç Ataç ve Erdem Karadeniz ise üzerlerine atılı suçlardan beraat etti. Mahkeme, beraat eden Caner Günay hakkında "suçluyu kayırma" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ihbarda bulunulmasına karar verdi ve sanıklar Serdar Öktem ile Mustafa Ensar Aykal'ın dosyalarını ayırdı.

Sürecin diğer ayağında, Sinan Ateş'e ait kişisel bilgileri cinayet öncesinde temin etmek ve olay sonrası şüphelilerin gizlenmesine yardımcı olmak suçlamalarıyla Burak Kılıç, Suat Yılmazzobu, Gürsel Horat ve görevden uzaklaştırılan Komiser Talha Atalay'ın da aralarında bulunduğu 8 kişi hakkında Ankara 34. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesi, Asliye Ceza Mahkemesinin talebi üzerine bu dosyayı, ana davadan dosyaları ayrılan Aykal ve Öktem'in yargılandığı davayla birleştirdi. Bu birleştirmeyle birlikte yargılanan sanık sayısı 10'a yükseldi. Ancak, sanık Serdar Öktem'in 6 Ekim tarihinde İstanbul'da öldürülmesinin ardından mahkeme, Öktem'in dosyasını ayırdı ve böylece mevcut davada yargılanan sanık sayısı 9 oldu.