Sinan Ateş davasında yeni gelişme: Tahliye oldu

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetiyle ilgili davada, dönemin Cinayet Büro Amiri Komiseri Mustafa Ensar Aykal, yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Sinan Ateş’in öldürülmesiyle ilgili davada, dosyası ayrılan tutuklu sanık olan Mustafa Ensar Aykal, mahkeme kararıyla tahliye oldu. Aykal’a yurt dışı çıkış yasağı uygulanacak ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.