Sinan Erdem Spor Salonu'nda Skandal Görüntüler! İsrail İçin Saygı Duruşunda Bulunuldu
Sinan Erdem Spor Salonu'nda skandal görüntüler tepkiyle karşılandı. Anadolu Efes ve Real Madrid arasında oynanacak maç öncesi, İsrail için saygı duruşunda bulunuldu.
Hamas, işgal altındaki Filistin toprakları ve İsrail'in Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği baskınlar sebebiyle Aksa Tufanı operasyonunu başlattı. Operasyon sonrası İsrail, Gazze'de hastane ve sivilleri de hedef alan saldırılar gerçekleştirdi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda ise İsrail için saygı duruşunda bulunuldu.
İsrail İçin Saygı Duruşunda Bulundular
Sinan Erdem Spor Salonu'nda bugün Anadolu Efes ve Real Madrid takımları arasında basketbol maçı oynandı. Maç başlamadan hemen önce, Hamas'ın Aksa Tufanı operasyonu nedeniyle İsrail için saygı duruşunda bulunuldu. Saydı duruşunun ardından maç başladı. Skandal görüntüler sosyal medyada tepkiyle karşılandı.