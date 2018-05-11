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Sınav sorularını sızdıran FETÖ'cülere operasyon

2012'deki Polis Akademisi sınavı sorularının FETÖ mensuplarınca sızdırılmasına ilişkin soruşturma kapsamında 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Sınav sorularını sızdıran FETÖ'cülere operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2012'deki Polis Akademisi giriş sınavı sorularının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca sızdırılmasına ilişkin soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 21 şüpheliden 8'i yakalandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, FETÖ mensuplarının, 2012'de yapılan Polis Akademisi giriş sınavında, yazılı sınav öncesi eriştikleri soruları örgüt üyelerine verdiklerinin tespiti üzerine "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma" ve "kamu kurumu zararına dolandırıcılık" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ankara merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonla, Polis Akademisine yerleşen öğrencilere mahrem abilik yapan, bazıları Bylock kullanıcısı 21 şüpheliden 8'ini gözaltına aldı.

Gözaltına alınanların ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirileceği, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Sınav sorularını alarak Polis Akademisine yerleşen 269 şüpheli öğrenci hakkında daha önce işlem yapılmış ve haklarında kamu davası açılmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #sınav sorularını sızdıran fetöcülere operasyon #21 gözaltı kararı
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