Savunma sanayisi güçlendirilecek
Savunma sanayisi güçlendirilecek
Parasetamol duyarsızlaştırıyor
Parasetamol duyarsızlaştırıyor
Hedeflerde 'mali disiplin ve tasarruf' vurgusu
Hedeflerde 'mali disiplin ve tasarruf' vurgusu
Kaşıkçı olayında yeni gelişme
Kaşıkçı olayında yeni gelişme

Sınav sorularını sızdıranlara operasyon! Çok sayıda gözaltı var

FETÖ üyelerince 2011'deki Polislikten Komiserliğe Geçiş sınav sorularının sızdırılmasına ilişkin soruşturmada 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Sınav sorularını sızdıranlara operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2011'deki polislikten komiserliğe geçiş sınav sorularının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca önceden elde edilerek sızdırılmasına yönelik soruşturma kapsamında 29 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, örgütün yazılı sınav öncesinde soru ve cevapları elde ederek komiser yardımcısı olan 29 şüpheli hakkında, Ankara dahil 7 ilde gözaltı kararı verildiği ve gözaltı işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #fetö #sınav #komiserlik #2011
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.