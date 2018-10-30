FETÖ üyelerince 2011'deki Polislikten Komiserliğe Geçiş sınav sorularının sızdırılmasına ilişkin soruşturmada 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2011'deki polislikten komiserliğe geçiş sınav sorularının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca önceden elde edilerek sızdırılmasına yönelik soruşturma kapsamında 29 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.



Başsavcılıktan yapılan açıklamada, örgütün yazılı sınav öncesinde soru ve cevapları elde ederek komiser yardımcısı olan 29 şüpheli hakkında, Ankara dahil 7 ilde gözaltı kararı verildiği ve gözaltı işlemlerinin sürdüğü bildirildi.