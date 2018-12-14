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Sincar'da 30 hedef vuruldu

Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik harekatta 20'den fazla savaş uçağının yanı sıra insansız hava araçları ile tanker uçaklar da görev aldı.

Sincar'da 30 hedef vuruldu

Baskın tarzında gerçekleştirilen harekat kapsamında 30'dan fazla hedef imha edildi, Karacak Dağı bölgesi ilk kez vuruldu.

Hedefler istihbarat birimleriyle koordineli belirlendi, sivil halkın güvenliği ile çevrenin korunması konusunda en üst seviyede hassasiyet gösterildi


Kaynak: AA
Etiketler; #Sincar #harekat #operasyon #tsk
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