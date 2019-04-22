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Sincar'da yakalanan 4 terörist Irak'tan Türkiye'ye getirildi! İşte fotoğrafları

MİT operasyonuyla 4 PKK'lı terörist Irak'tan Türkiye'ye getirildi. Teröristler Sincar'da yakalandı. Yakalananlar arasındaki V.K'nin, Gara ve Haftanin alanlarındaki eylemlerde aktif yer aldığı belirlendi

Sincar'da yakalanan 4 terörist Irak'tan Türkiye'ye getirildi! İşte fotoğrafları

Milli İstihbarat Teşkilatının Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi.

Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüten teröristlerin Irak Sincar alanına geçtikleri tespit edildi. Ardından operasyon için harekete geçildi.

Sincar'da yakalanan 4 terörist, Irak'tan Türkiye'ye getirilerek Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerine teslim edildi.

Yakalanan teröristler V.K., M.K., A.Ö. ve K.İ.'nin PKK'nın Suriye yapılanması PYD/YPG içinde Suriye'de silahlı eğitim aldığı öğrenildi.

Teröristlerden V.K'nin, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Haftanin alanlarında Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik eylemlerde aktif yer aldığı belirtlendi.

V.K. isimli teröristin geçen ay faaliyet gösterdiği Sincar bölgesinde 11 yaşındaki engelli çocuğuna tecavüz ettiği ve PKK'nın olayı örtbas amacıyla örgüt mensubunu başka bir bölgede görevlendirdiği tespit edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Sincar #ırak #türkiye #mit #pkk #kck
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