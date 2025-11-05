Sındırgı için karar çıktı! Bölge ‘genel hayata etkili afet bölgesi’ ilan edildi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Dr. Belgin Uygur, Sındırgı’da yaşanan depremin ardından bölgenin “genel hayata etkili afet bölgesi” ilan edildiğini açıkladı.

Uygur, yaptığı yazılı açıklamada şu bilgileri paylaştı:

“22 bin 616 binada, 33 bin 813 bağımsız bölümün tespitini tamamladık. Bu süreçte 560 binada ve 898 bağımsız bölümde güçlendirme veya yenileme ihtiyacı belirlendi. Vatandaşlarımızın barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla 25 milyon lira kaynak sağladık. Sındırgı Belediyesi’ne 2 milyon 500 bin lira acil yardım ödeneği, 7 muhtarlığa 35 bin lira, 107 haneye 2 milyon 140 bin lira taşınma yardımı, 60 haneye 6 milyon 600 bin lira taşınma ve barınma desteği, 2 haneye 104 bin lira eşya yardımı, 167 aileye ise toplam 8 milyon 740 bin lira nakdi destek sağlandı.”

293 KONTEYNER BAŞVURUSU

Konteyner kurulumlarına ilişkin bilgi veren Uygur, “293 başvurunun tamamı değerlendirildi. Sındırgı merkezde 40, kırsalda 69 konteyner kuruldu. Bigadiç’e 6 konteyner sevk edilerek aileler yerleştirildi. Kültür Caddesi’nde 11 adet 450 metrekarelik prefabrik iş yeri alanının zemini hazırlandı” dedi.

Uygur, ayrıca cami alanlarına 112 metrekarelik çok amaçlı çadırların, Şerifpaşa ve Sanayi Camii için ise 400 metrekarelik prefabrik mescitlerin kurulumunun sürdüğünü belirtti. Üreticilere yönelik destekler kapsamında 25 hayvan çadırından 18’i teslim edildi.

TOKİ VE YENİ KONUT ÇALIŞMALARI

Belgin Uygur, 10 Ağustos’ta meydana gelen depremin ardından yürütülen çalışmalara da değindi:

“385 köy evi, 135 konut, 11 iş yeri ve 1 caminin temel atma törenini Bakanımız Murat Kurum ile birlikte gerçekleştirdik. O süreçte 100 depremzede aileyi hazır bulunan TOKİ konutlarına yerleştirdik.”

Uygur, devletin tüm kurumlarıyla birlikte vatandaşların yanında olduğunu vurgulayarak, “Afetin izleri tamamen silinene kadar bölgedeki çalışmalarımız devam edecek” dedi.