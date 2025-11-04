Sındırgı'da 'deprem fırtınası'! Profesörler 'magma' hareketinden şüpheli: "Artçılar beklenilenin tersi yönde..."
Balıkesir Sındırgı'da 6.1'lik depremin ardından yaşanan 15.300 artçılık "deprem fırtınası" sürerken, uzmanlar bu olağandışı hareketliliği "magma" kaynaklı olabileceğiyle açıklıyor ve artçıların yönündeki anormalliğe dikkat çekiyor.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesi, 10 Ağustos’ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından durmak bilmeyen artçı sarsıntılarla sallanmaya devam ediyor. Bu tarihten bu yana yaşanan 15 bin 300 artçı sarsıntı, bölgede adeta bir “deprem fırtınası” oluşturdu.
Son olarak AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Sındırgı'da 3 Kasım'da saat 15.35'te 4,9 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldi.
Sarsıntı, 11 kilometre derinlikte gerçekleşti. İstanbul, İzmir ve Bursa dahil olmak üzere deprem birçok ilde hissedildi. Günün ilerleyen saatlerinde, 23.23'te ise 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Bu depremin derinliği 4.91 kilometre olarak ölçüldü.
"BİR AYDA TÜM TÜRKİYE'DE OLAN DEPREM SINDIRGI'DA OLDU"
Uzman isimler Prof. Dr. Okan Tüysüz ve Prof. Dr. Şükrü Ersoy, yer altındaki bir magma hareketinin bu süreci tetiklemiş olabileceğini düşünüyor.
NTV canlı yayınında depremleri değerlendiren Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Bir ayda tüm Türkiye'de olan deprem Sındırgı'da oldu" dedi. Depremlerin sadece tektonik değil, magma kaynaklı da olabildiğine işaret eden Ersoy, "Belki bir yıl boyunca hissedilir, depremler devam eder. Bu çok karanteristik bir magma deprem hareketi" diye konuştu.
Prof. Dr. Ersoy, bu hareketliliğin "Eninde sonunda sönümlenecek" olduğunu belirtti. Ersoy, "En kötü senaryo bu magmanın yeryüzüne çıkarak volkanik bir faaliyet oluşturması ama şimdilik öyle bir durum yok. Ancak çatlaklardan yüzeye çıkabilirse magmanın lavlarını görebiliriz" dedi. Ersoy, "Benzer aynı tabloyu Santorini'de yaşadık" hatırlatmasını yaparken, "Deprem teknonik olsa 15 bin depremin enerjiyi boşaltmış olması gerekir" analizinde bulundu.
"ARTÇILAR BEKLEDİĞİMİZİN TERSİ YÖNDE YOĞUNLAŞTILAR"
Deprem Uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz de depremi değerlendirdi.
10 Ağustos'tan bu yana Sındırgı'da 15 bin 300 artçı deprem olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Tüysüz, "Bu gerçekten enteresan bir konuydu. Artçılar beklediğimizin tersi yönde güneyde yoğunlaştılar. Bunun nedeni araştırılmaya başlandı" dedi.
Prof. Dr. Tüysüz, depremlerle ilgili iki olasılıktan bahsetti: "Bunlardan ilki, daha önce diri fay haritasında görünmeyen bazı fayların yakın zamanda aktivite olması. İkinci olasılık ise yer altında bir magma hareketi ve volkanik hareketin yüzeyde bulunan fayları harekete geçirmiş olması."
Prof. Dr. Tüysüz, son depremin büyüklüğü ile ilgili olarak, "Çok da şaşırtıcı bir şey olmadığını görüyoruz. Çünkü 10 Ağustos'ta sonra bölgede 65 tane 4 üzerinde deprem gerçekleşti" diye konuştu.