Sinem Dedetaş'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu, Üsküdar Belediyesinde "rüşvet" ve "irtikap" suçu işlendiği iddiaları üzerine geniş çaplı bir inceleme başlattı.

Soruşturmanın odak noktasını, yapı ruhsatı ve iskan ruhsatı süreçlerinde usulsüzlük yapıldığına dair ihbarlar, mağdur beyanları ve etkin pişmanlık yasasından faydalanarak ifade veren şüphelilerin anlatımları oluşturdu. Bu kapsamda, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Belediye Başkan Yardımcısı F.D., Başkan Danışmanı U.M., Özel Kalem Müdürü A.K., Kent A.Ş. Genel Müdürü Nazım A. ile ilgili birim amirleri ve personeli inceleme altına alındı. Yürütülen çalışmaların ardından savcılık makamı, elde edilen deliller doğrultusunda sevk işlemlerini gerçekleştirdi. Soruşturma dosyasında yer alan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Özel Kalem Müdürü A.K., Mimar B.Ç. ve müteahhit B.O.T., tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine gönderildi. Aynı dosyada isimleri geçen Belediye Başkan Yardımcısı C.Ü. ile iş takipçisi A.A. hakkında ise adli kontrol kararı uygulanması talep edildi.

"TEKNİK DETAYLARA HAKİM OLAMAM"

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmeden önce savcılık makamına ifade veren Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, hakkındaki iddialara detaylı yanıtlar verdi. Belediyede gerçekleştirilen ruhsat işlemlerinde hiçbir maddi menfaat talebinde bulunmadığını savunan Dedetaş, personel atamalarındaki güven unsuruna dikkat çekti.

Dedetaş, savcılık tutanaklarına geçen resmi ifadesinde şu beyanda bulundu:

"İskan ruhsatı verilmesi karşılığında benim veya özel kalemin ihtiyaçları nedeniyle herhangi bir şekilde Nazım A. maddi menfaat talep etmesi yönünde kendisine bir talimatım veya talebim yoktur. Hakkımda isnat edilen eylemleri kabul etmiyorum. Benim kesinlikle belediyedeki ruhsat ve iskan işlemleri olan müteahhitlerden para alınması şeklinde talimatım ve söylemim olmamıştır. Benim göreve getirdiğim insanlar bu konuda teknik birikimi ve uzmanlığı olan kişilerdir. Eğer bu şekilde bir iskan ruhsatı verilmiş ise bir belediye başkanı olarak teknik detaylara hakim olamayacağım için bilgim yoktur. Göreve getirdiğim bu konudaki uzmanlara güvendiğim için başkan olarak teknik konularla ilgili bilgi sahibi olmam mümkün değildir"

"İDARİ BİR HATA OLARAK KABUL EDİYORUM"

Soruşturma sürecinde mercek altına alınan konulardan biri de, geçmişte düzenlenen bir etkinlikte Kent A.Ş. Genel Müdürü Nazım A.'nın protokoldeki yeri ve unvanı oldu. Etkinlik sırasında Dedetaş'ın yanında oturan Nazım A.'nın önündeki isimlikte resmi görevi yerine "Belediye Başkan Yardımcısı" yazdığı tespit edildi. Konunun savcılık makamı tarafından sorulması üzerine Dedetaş durumu, "Kötü niyetli bir şey değildi ancak idari bir hata olarak bunu kabul ediyorum" sözleriyle açıkladı.

İfade işlemleri sırasında, müteahhitlerle belediye arasında var olduğu öne sürülen para trafiği de gündeme geldi. İddiaların, belediye içindeki ve spor kulübündeki kişisel çekişmelerden kaynaklanan söylentiler olduğunu öne süren Dedetaş, personeli arasındaki çatışmaları ve diyalogları anlattı.

Dedetaş, bu süreci ve taraflar arasındaki gerilimi savcılığa şu sözlerle aktardı: "Üsküdar Belediyesi Spor Kulübü başkanı olan Sadık A. ile Mustafa H. arasında birbirleri hakkında sürekli şikayetleri gündeme gelmeye başladı. Anladığım kadarıyla artık aralarındaki ipler kopma noktasındaydı. Mustafa H., Sadık A.'nın kulüp başkanı olarak sporcularla birlikte eşini yanlış hatırlamıyorsam Trabzon deplasmanına götürdüğünü eşine nasıl bilet aldığını bana söyledi. Sadık A. da Mustafa H'.nin hakkında sporculara yönelik yaklaşımından rahatsızlık duyduğunu bana söyledi. Anladığım kadarıyla Ulaş M. de, Mustafa H.'den yana tavır sergiliyordu, Sadık A., Mustafa H.'ye görev verilmemesini talep edince ben de 'Her ikinizi birlikte tanıdım. Birlikte sizi ekip olarak görüyorum ya birlikte beraber devam edin ya da ikiniz de görevinizi yapmayın' dedim. Ulaş M. veya Mustafa H.'nin müteahhitlerden para talep ettiği işlerle ilgili dedikodu olduğunu söyleyerek Sadık A.'ya bu şekilde yaklaşımda bulundum"