Sinem Fıstıkoğlu'ndan o akademisyene tepki

İstanbul'da yapılan bir sokak röportajında ekonomi üzerine tartışmalar yaşandı. Ulusal Kanal Hafta Sonu programı sunucusu Sinem Fıstıkoğlu akademisyenin amcayla olan konuşmasına tepki gösterdi.

İstanbul'da yapılan bir sokak röportajında ekonomi üzerine tartışmalar yaşandı. Akademisyenin "Devlet dünya kadar tarıma destek veriyor. Gidip çalışıyor mu gençler?" ifadesini duyan bir emekli çiftçi konuya dahil oldu.



"Açım ya açım. Saman dışarıdan geliyor." demesi üzerine öğretim görevlisi "Amca şu telefonunu bir çıkarsana . Açım diyorsun da şu telefonunu bir çıkarsana" dedi. Emekli çiftçi, bu söz üzerine cebindeki tuşlu telefonunu çıkarıp gösterdi ve "Ben gerçek bir insanım" dedi. Gördüğü manzara karşısında rencide olan öğretim görevlisi sessizliğe gömüldü.



Ulusal Kanal Hafta Sonu programı sunucusu Sinem Fıstıkoğlu akademisyenin amcayla olan konuşmasına tepki gösterdi.



Fıstıkoğlu, "Akademisyenlerin entel ukalalığı beni öldürüyor ya, köylü milletin efendisidir, senin efendin o efendin. Okudunuz diye millete üst perdeden bakmayın, ahkam kesmeyin" dedi.



Fıstıkoğlu, "Sen kimsin ki ona telefonunu soruyorsun ayrıca, üst model bir telefon da olması pahalılıktan şikayet etmesine engel değil ki, ne hakla telefonunu soruyorsun." ifadelerini kullandı.



Fıstıkoğlu, "Beş tane üniversite bitir önce adam ol, adam" dedi.



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