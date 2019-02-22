İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları tarafından acı haber duyuruldu. Açıklamaya göre, Türk sineması ve tiyatrosunun usta sanatçılarından Necati Er hayatını kaybetti. 1940'da doğan ve 2019'da vefat eden Er ile ilgili yapılan duyuruda "Hepimizin başı sağolsun" denildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları tarafından yapılan açıklamada, tiyatrocu Necati Er'in yaşamını yitirdiği belirtildi.



Şehir Tiyatrosu'nun açıklaması şöyle:



"Türk Sinema ve Tiyatrosu’nun Değerli Sanatçılarından Necati ER’i kaybettik.



Hepimizin başı sağolsun. (1940-2019)"



Şehir Tiyatrosu sosyal medya hesabından, Er'in fotoğrafı da paylaşıldı.



NECATİ ER KİMDİR



1940 doğumlu Necati Er, Türk sineması ve tiyatrsonunun değerli sanatçılarındandı.



Er, 2019'da yaşamını yitirdi.



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