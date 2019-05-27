Bedelli askerliği kalıcı hale dönüştüren yeni askerlik sistemi soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Kanun teklifinin yasalaşmasıyla birlikte sınırda görev yapan, 6 ayını doldurmuş erler de terhis olacak. Asker sayısının azalmasıyla birlikte hudutlarda güvenlik zafiyeti yaşanacağı yönünde eleştiriler var.

Yeni askerlik sistemi bu hafta Meclis Genel Kurulu'nda görüşülerek yasalaşacak. Yeni sisteme yönelik eleştiriler ise sürüyor.



Kanun teklifine göre askerlik süresi 12'den 6 aya düşüyor. Teklif yasalaştıktan sonra silah altındaki 6 ayını doldurmuş erler tezkere alabilecek. Bu da TSK'nın nüfusunda azalmaya neden olacak.



Özellikle terör tehdidinin yoğun olduğu Irak ve Suriye sınırında er sayısının düşmesiyle sorun yaşanacağına yönelik eleştiriler paylaşılıyor.



Yeni sistemle bedeldi askerliğin kalıcı hale getirilmesi de kamuoyunun gündeminde.



ANKA Enstitüsü Başkanı Rafet Kağan Aslantaş, yeni tip askerliği Ulusal Kanal'da katıldığı Televizyon Gazetesi programında değerlendirdi. Aslantaş, yeni sistemle hedeflenen profesyonel askerlik modelinin Türkiye'nin savunma ihtiyaçlarına uygun olmadığını belirtti.



Teklif metninin 45'inci maddesi de dikkat çekiyor. Maddeye göre, Cumhurbaşkanı gerekli görülen sahalarda özel olarak görevlendirilen gönüllüleri askerlikten muaf tutabilecek. Uzmanlar bu maddeye sınırlama getirilmesi gerektiğini belirtiyor.





ulusal.com.tr