Sınır hattına tedbirlerini en üst düzeye çıkaran Türk Silahlı Kuvvetleri, gerektiğinde anında müdahale edebilmek için Şemdinli'de 'Kandil', Derecik'te ise 'Kerkük' koridoru kurdu. Yeni koridorlarda görev dağılımı yapılan mehmetçik eller tetikte bekliyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri, sınır güvenliğini sağlamak için Irak-Suriye sınır hattında terör örgütlerine her an müdahale başlatabileceği yeni koridorlar oluşturdu.İlk koridor Reyhanlı'daki "İdlib-Afrin" koridoruydu. İkinci koridor Şemdinli'de, 3'ncü koridor ise Derecik hattında kuruldu. Hedefleri ise Kandil ve Kerkük.Koridorlarla olası bir tehdide anında karşılık verilmesi hedefleniyor. Bu amaçla askeri birliklerin görev dağılımı da yapıldı. Reyhanlı'daki 'İdlib-Afrin koridoru' terör örgütünün tehdidine karşı aktif hale getirildi ve harekât başladı.Bu koridordan İdlib'e giren TSK destekli ÖSO, koridoru Dar Ta İzza bölgesine kadar genişletti. Bu sayede Afrin güneyden kuşatıldı ve İdlib'in iç kesimlerinde yuvalanan terör unsurlarına karşı yürütülecek temizlik operasyonu için gerekli konuma yerleşmiş oldu.Şemdinli'deki 'Kandil' koridoru ile Derecik'teki 'Kerkük' koridorunda ise mehmetçik eller tetikte vaziyette bekliyor.Irak ve İran sınır hatlarının kesiştiği Şemdinli'de oluşturulan koridorun ucu terör örgütü PKK'nın kamplarının bulunduğu Kandil'e çıkıyor. PKK'nın, olası bir hamlesinde burada hazır bekletilen birlikler harekete geçerek koridoru aktif hale getirecek ve terör örgütüne karşı operasyon başlatacak. Bu koridor Kandil'den sızmaların da önüne geçecek.Derecik koridorunun karşısında ise Erbil bulunuyor. Bölgede yükselen tansiyonu fırsat bilen terör örgütünün Kerkük'teki Türkmenlere yönelik en ufak müdahalesinde bu koridor aktif hale gelecek. Hazır bekletilen askeri birlikler, Türkiye'nin kırmızı çizgisi olan Musul-Kerkük hattı için gerektiğinde devreye girecek. Bu koridor ile Türkiye, Irak merkezi hükümetinin Barzani ile mücadelesinde gerektiğinde kuzeyden destek sağlayacak.Öte yandan Habur Sınır Kapısı yakınlarında 18 Eylül'de başlatılan tatbikat devam ediyor. Tatbikatta son olarak Iraklı askerlere tank eğitimi verildi.