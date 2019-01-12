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Sınır hattında kritik toplantı

Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Dündar ve MİT Başkanı Fidan sınır hattında bir araya geldi.

Sınır hattında kritik toplantı

Akar, Fidan ve komutanların toplantısında, Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelerle İdlib’de ateşkesin devamına yönelik çalışmalar ele alındı.

Toplantıda Soçi mutabakatı kapsamında İdlib'deki durum, ateşkesin devamı yönündeki çalışmalar, bölgede istikrar için yapılması gerekenler görüşüldü.

Akar: "Soçi mutabakatı kapsamında ateşkes ve istikrarın devamı için her türlü gayret gösteriliyor. Rusya ile bu konuda yakın iş birliğimiz sürüyor."


Kaynak: AA
Etiketler; #sınır #hulusi akar #hakan fidan #kuvvet komutanları #toplantı #suriye
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